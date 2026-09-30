Существует четыре очень эффективных метода научить ребенка засыпать самостоятельно.

Метод самоуспокоения Этот метод заключается в мягком воздействии словесных и тактильных "успокоительных" средств, которые помогают малышу засыпать и успокаиваться после пробуждения самостоятельно. Как действовать Если ваш ребенок плохо засыпает, начинайте ритуалы подготовки ко сну каждый день в одно и то же время. Успокоению способствуют теплая ванна, приглушенный свет, сказка на ночь (мягкие интонации материнского голоса хорошо убаюкивают ребенка), тихая спокойная музыка. Когда придет время сна, кладите малыша в кроватку и оставайтесь рядом. Как только заметите, что его глазки закрылись, аккуратно выходите из комнаты. Если кроха почувствовал это и заплакал, вернитесь, но не берите его на руки, а начинайте тихо говорить. Главная задача — сделать так, чтобы он успокаивался, услышав ваш голос, а затем засыпал сам. Постепенно малыш привыкает к тому, что, когда он просыпается ночью, его не берут на руки. Вы можете успокоить младенца своим голосом, не вставая, с помощью радионяни. Спустя две-три недели усилий ребенок уже будет спать более-менее длительное время один в своей кровати. Комментарий психолога Это гуманный и относительно безболезненный способ приучения ребенка к самостоятельному сну. Ключевое здесь — последовательность мамы в своих действиях, терпение и уверенность в себе ("я поступаю верно"). Не зацикливайтесь на сроках достижения результата! Помните, что они очень индивидуальны. У кого-то получится приучить ребенка к самостоятельному сну за несколько недель, родителям другого малыша может понадобиться больше времени. Также важно понимать, что бывают периоды, когда кроха не может успокаиваться сам, будет плаксивым и тревожным, несмотря ни на что (например, после прививки, поездки в гости или в период прорезывания зубов). Ваша задача — помнить про это и искать пути помощи, как ребенку, так и себе.

К рекомендации не брать ребенка на руки, если тот начал плакать, не стоит относиться как к непреложному закону. Действуйте по ситуации. Во-первых, не допускайте у малыша истерики, вплоть до закашливания или рвоты. Если плач усиливается, тем самым малыш сообщает, что просто присутствия мамы рядом, ее голоса и поглаживаний именно сейчас ему недостаточно. Во-вторых, многие родители знают, что дети плачут по-разному, если им больно, хочется есть или просто приснился дурной сон — слушайте собственную интуицию.

Метод "Долгое прощание" Этот вариант идеален для родителей, которые тяжело переносят плач малыша. Как научить ребенка засыпать, если он начинает хныкать, едва вы покидаете детскую? Постепенно удаляйтесь от кроватки: каждый день, укладывая младенца спать, вы должны садиться все дальше и дальше от него, пока не окажетесь за пределами комнаты. Зная, что мама рядом, ребенок без стресса и страха постепенно научится засыпать сам. В свою очередь вы получите драгоценное время для занятий домашними делами и собой.

Как действовать

Уложите ребенка в кроватку в тот момент, когда он уже сонный, но еще не уснул окончательно. Сядьте рядом так, чтобы он вас видел. Если малыш начнет хныкать и проситься на руки, нежно гладьте его и шепчите что-нибудь успокаивающее ("Мама рядом, все хорошо"). Реагируйте на плач, но берите ребенка на руки, только если он станет слишком уж бурным. После того как малыш успокоится, возвращайтесь обратно на то место, где вы сидели ранее. Покидать комнату следует только после того, как малыш заснет окончательно! Вы должны быть готовы к тому, что, если посреди ночи он снова проснется, вам придется "усыплять" его таким же способом — сидя у кроватки.

В течение первых трех дней постепенно отодвигайте стул от кроватки все дальше и дальше. На четвертый день он должен оказаться примерно посередине между кроваткой и дверью, а на седьмой день вы должны сидеть рядом с дверным проемом. Оставайтесь на этом же месте еще три-четыре дня. Через 10–14 дней кроха будет спокойно спать в детской один.

Комментарий психолога

Отдаляясь от кроватки, не садитесь спиной к ребенку: скорее всего, малышу будет тревожно, ведь он не видит лица мамы. Метод заявлен как "долгое прощание", поэтому некоторым детям потребуется больше времени на принятие, и двигаться к двери родителям придется гораздо медленнее. Помешать процессу засыпания может эмоциональное состояние мамы. Например, если она чем-то раздражена, не уверена в том, что все получится, слишком торопится, ребенок прекрасно "считает" это — и засыпание потребует больших усилий.

Если вы решили практиковать данный метод, приведите в порядок собственные чувства, эмоции и мысли.

Метод "Без слез" (по книге Элизабет Пэнтли "Как уложить ребенка спать без слез")

Суть метода заключается в анализе и, при необходимости, изменении ассоциаций, которые возникают у ребенка в связи с отходом ко сну. Если кроха привык засыпать, когда сосет грудь или когда вы качаете его на руках, естественно, он будет капризничать, оказавшись в кроватке.

Поэтому автор метода советует начинать укладывать малыша спать на 1,5–2 часа раньше общепринятого в каждой конкретной семье времени. Это позволит ребенку избежать переутомления, а также освободит немного дополнительного времени для мамы.

Как действовать

Если вы заметили, что малыш засыпает только у вас на руках, нужно будет приложить усилия, чтобы изменить его ассоциации, связанные с отходом ко сну. Пусть несколько раз сон сморит его в разных условиях: в машине, в гостях, когда вы качаете его в кресле-качалке. Также постарайтесь найти какую-нибудь вещь, с которой он привыкнет отправляться в кровать. Это не обязательно должна быть мягкая игрушка! Возможно, это будет пустышка, или ваш носовой платок, или еще что-то.

Сокращайте время ночных кормлений и не бросайтесь к ребенку по первому его зову. Научитесь распознавать звуки, которые кроха издает ночью, чтобы понимать, проснулся он на самом деле или нет. Если малыш находится на искусственном или смешанном вскармливании, можно посоветоваться с педиатром и ввести в ритуал вечерний прием бутылочки сытной смеси. Существуют разные виды смеси, в том числе на основе фермерского козьего молока, которые помогут насытить малыша и поддержать его крепкий и спокойный ночной сон. Смесь также богата полезными питательными веществами, которые хорошо усваиваются организмом, поддерживая рост и развитие ребенка.

Услышав кряхтение в детской кроватке, притворяйтесь спящей, пока не удостоверитесь, что ребенок действительно проснулся и требует вас, а не просто ворочается во сне. Если малыш заплакал, дайте ему грудь или бутылочку, но не дожидайтесь момента, пока он заснет. Попробуйте отнять "успокоительное" в момент засыпания. Можно при этом прижать ребенка к себе и слегка покачать, приговаривая "ш-ш-ш" и "тише-тише". Затем сократите время укачивания: после пробуждения и кормления скорее кладите ребенка в свою кроватку и делайте все то же самое, находясь рядом. Спустя какое-то время, когда ночные кормления уйдут, старайтесь не брать ребенка на руки, если он проснулся (поглаживайте его, шепчите успокаивающие слова, склонившись над кроваткой). Как считает автор метода, в будущем вы сможете успокоить ребенка, просто находясь в дверях детской комнаты или даже за дверью.

Комментарий психолога Здесь особенно привлекает выбор способов "успокоения": и грудь, и пустышка, и вслушивание в звуки, которые издает ребенок. Я бы добавила еще бутылочку с водичкой в период сокращения ночных кормлений. Главное — не суетиться и доверять своему материнскому инстинкту. Если не все получается и ребенок по-прежнему плохо засыпает, ни в коем случае не раздражайтесь и не бросайте метод. Пробуйте разные варианты, тем самым расширяя свои возможности. И, конечно, помните о том, что на эмоциональное состояние малыша сильно влияет психологический микроклимат в семье. Если между родителями достаточно напряженные отношения, есть затянувшиеся разногласия или другие сложности, скорее всего, ребенок не захочет отделяться от мамы: оставаться один в комнате, спать без груди, лежать в кроватке и самостоятельно "убаюкиваться". Если он чувствует, что "что-то не так", мама будет ему нужна как поддержка: "Она кормит меня, укладывает спать, я ее вижу и чувствую, она меня любит, мне безопасно". Метод Фербера Ричард Фербер — американский профессор, изучающий проблемы детского сна. Его методика, вышедшая в 1985 году и посвященная тому, как научить ребенка засыпать самостоятельно, вызвала бурю критики. Фербер отталкивался от идеи, что младенец очень быстро привыкает к постоянному присутствию мамы, после чего отказывается засыпать самостоятельно. В результате по мере роста малыша его укладывание в постель отнимает у родителей много времени и сил. Считается, что метод Фербера с самого нежного возраста учит ребенка опираться на собственные силы в достижении необходимого комфорта, а также тренирует терпение и смирение.

В 2006 году, почти через 20 лет, книга Фербера была переиздана. Сам автор прокомментировал это так: "В первом издании я постарался доходчиво объяснить свою задачу, но убедился, что не всегда был понят верно. Многим показалось, что я предлагаю решать все проблемы единственным методом, независимо от характера нарушений сна. Хуже того, сам метод, на который при этом ссылались (один из многих рекомендованных в книге), неверно понимался как вариант пресловутого "пусть поплачет, и все пройдет", против которого я боролся. Бросить ребенка плакать в кроватке, пока не уснет, сколько бы времени это ни заняло? Нет, это не мой метод! Наоборот, многие мои рекомендации направлены на то, чтобы избежать ненужного плача".

Как действовать Как приучить ребенка засыпать? Фербер советует начинать с привычного ритуала отхода ко сну: ванна, кормление, колыбельная. Затем вы укладываете кроху в постель, желаете ему спокойной ночи и выходите из комнаты. Скорее всего, вы тут же услышите требовательное хныканье. Тогда вы можете вернуться в комнату, чтобы успокоить малыша. Приготовьтесь к тому, что делать это придется много раз, возможно, более 20 раз за ночь! Временные интервалы, через которые можно заходить в комнату, зависят от возраста ребенка, его привычек и вашей выдержки. В первое время вы можете возвращаться хоть через минуту. После того как вы вновь зашли в комнату, успокойте кроху — словами или прикосновениями, но ни в коем случае не вынимайте его из кроватки! Если потребуется — оставайтесь рядом сколь угодно долго, пока он снова не уснет. Делайте так все время, когда малыш будет просыпаться. Начиная со второй ночи с каждым разом увеличивайте интервалы своего отсутствия в детской. Облегченный вариант этого метода — уходить из детской на несколько часов только в ночное время. При попытках успокоить ребенка желательно ничего ему не давать (ни грудь, ни бутылочку). Исключение — пустышка, которую лучше всего положить рядом, чтобы кроха сам ее находил. Заходить в комнату нужно только тогда, когда ребенок действительно плачет, а не хнычит. Профессор Фербер уверен, что рано или поздно метод срабатывает: ребенок привыкает засыпать самостоятельно, даже если проснулся ночью и понял, что он один в комнате. Единственная настоятельная рекомендация: заручитесь согласием ближайших родственников поддерживать вас в процессе отселения крохи в отдельную кровать. Практика показывает, что папам обычно проще следовать данной тактике и выдерживать временные интервалы, чем мамам (особенно кормящим). Такой метод больше подходит для детей трехлетнего возраста, чем младенцев, так как именно в этот период ребенок эмоционально и психически готов к "отделению" от мамы. Комментарий психолога Перед тем как практиковать метод Фербера, загляните в ближайшее будущее. Не намечаются ли в вашей семье поездки, когда вы будете ночевать вне дома? Или временное отсутствие того родителя, который планирует приучать ребенка к самостоятельному сну? Большие перемены в жизни малыша — например, детский садик? Задайте себе вопрос: "Справится ли он сейчас с такой нагрузкой?". Этот метод требует от родителей наличия сильной воли и большой ответственности за свои действия. Ведь рекомендация "не доставайте ребенка из кроватки" может привести к усилению и закреплению тревожности у малыша. Попробуйте найти "золотую середину". А еще лучше — спросить себя: "Для чего я это делаю и что хочу получить? Почему именно этот способ я выбираю из многих других существующих?". ×

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