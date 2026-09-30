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Яйца — один из немногих продуктов, в которых витамин D содержится естественным образом. Однако тем, кто привык готовить омлет исключительно из белков, стоит учитывать: практически весь витамин D находится именно в желтке. Более того, содержащийся там жир помогает организму усваивать этот витамин.
Как пишет Health со ссылкой на диетолога Кейтлин Бил, одно яйцо содержит около 1,2 микрограмма, или 49 МЕ витамина D — примерно 6% рекомендуемого суточного количества. Витамин D участвует в работе иммунной системы и помогает организму усваивать кальций, необходимый для здоровья костей.
Хотите витамин D — оставляйте желток
Яичный белок часто воспринимают как наиболее «диетическую» часть яйца, однако с точки зрения витамина D он практически бесполезен: почти весь этот витамин сосредоточен в желтке.
Есть у желтка и еще одно преимущество. Витамин D относится к жирорастворимым, поэтому присутствие жиров способствует его усвоению. Практически весь содержащийся в яйце жир также приходится на желток.
В статье приводятся результаты исследования 2015 года: участники усваивали на 32% больше витамина D из добавки, когда принимали ее вместе с содержащей жир пищей, а не с обезжиренной едой.
Однако речь шла именно о пищевых добавках, а не о витамине D непосредственно из яиц, поэтому переносить эти результаты напрямую на яйца авторы не предлагают.
Нужно ли жарить яйца на масле?
Добавлять побольше масла ради витамина D смысла, судя по имеющимся данным, нет. Жира, который уже содержится в желтке, может быть достаточно для его усвоения.
Оливковое или рапсовое масло могут иметь другие преимущества для рациона, но убедительных доказательств того, что дополнительный жир значительно улучшает усвоение витамина D именно из яйца, пока нет.
Вареные, жареные или омлет?
Способ приготовления может влиять на то, сколько витамина D останется в продукте.
В одном из исследований яичница-болтунья и яйца пашот сохраняли более 90% первоначального содержания витамина D. После варки вкрутую оставалось примерно 80–85%, а после жарки — около 70–78%.
Но есть существенная оговорка: исследователи использовали яйца, обогащенные витамином D, и измеряли количество витамина, оставшегося после приготовления. Они не изучали, сколько витамина затем фактически усваивал человеческий организм.
Поэтому объявлять пашот или омлет однозначно «лучшим» способом приготовления яиц для получения витамина D пока рано.
Одних яиц недостаточно
Даже если ежедневно есть яйца вместе с желтком, закрыть всю потребность организма в витамине D только за их счет сложно.
В качестве других пищевых источников витамина D в материале называются жирная рыба, в частности лосось и форель, а также обогащенные молочные и растительные напитки и некоторые обогащенные сухие завтраки.
Если человек не получает достаточного количества витамина D, вопрос о необходимости анализа и приема добавок лучше обсудить с врачом.
Главный вывод прост: если вы едите яйца ради витамина D, желток выбрасывать не стоит. Именно в нем находится почти весь витамин D яйца и жир, способствующий его усвоению. А вот специально заливать яичницу маслом ради лучшего усвоения витамина необходимости нет.
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