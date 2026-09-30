Дети в любом возрасте любят попкорн. Это лакомство также нравится взрослым, которые часто берут его с собой на просмотр фильмов. Однако для детей употребление попкорна может быть связано с определенными рисками.

Одной из самых серьезных опасностей является удушье. Например, в одной из историй, мама из Америки делилась опытом, когда ее 2-летний сын ел попкорн во время просмотра фильма. Внезапно мальчик начал сильно кашлять, и у него поднялась температура.

Женщина вызвала скорую помощь, так как кашель перерос в непрекращающиеся приступы. Врачи выяснили, что попкорн попал в легкие ребенка, вызывая сильное воспаление. Зерно было удалено, и малыш пошел на поправку. Мама сделала выводы и больше не давала ребенку попкорн.

Педиатры неоднократно подчеркивают, что детям нельзя есть попкорн до 4 лет.