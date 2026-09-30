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Почему детям до 4 лет не следует есть попкорн 0 63

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Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему детям до 4 лет не следует есть попкорн

Это лакомство может представлять опасность для здоровья детей.

 

Дети в любом возрасте любят попкорн. Это лакомство также нравится взрослым, которые часто берут его с собой на просмотр фильмов. Однако для детей употребление попкорна может быть связано с определенными рисками.

Одной из самых серьезных опасностей является удушье. Например, в одной из историй, мама из Америки делилась опытом, когда ее 2-летний сын ел попкорн во время просмотра фильма. Внезапно мальчик начал сильно кашлять, и у него поднялась температура.

Женщина вызвала скорую помощь, так как кашель перерос в непрекращающиеся приступы. Врачи выяснили, что попкорн попал в легкие ребенка, вызывая сильное воспаление. Зерно было удалено, и малыш пошел на поправку. Мама сделала выводы и больше не давала ребенку попкорн.

Педиатры неоднократно подчеркивают, что детям нельзя есть попкорн до 4 лет.

Почему именно до 4 лет нельзя есть попкорн?

Считается, что до 4 лет дети наиболее подвержены удушью при приеме пищи. В этом возрасте они еще не умеют хорошо пережевывать еду и могут глотать ее кусками, которые могут застрять.

К этому времени у детей начинают прорезаться коренные зубы, которые помогают лучше измельчать пищу перед глотанием.

Кроме того, дети до 4 лет часто отвлекаются во время еды. Они могут болтать, вертеться на стуле или играть, что увеличивает риск подавиться, особенно мелкими зернами попкорна, которые легко могут попасть в дыхательные пути.

А что еще?

По мнению педиатров, не только попкорн опасен для детей младше 4 лет. Специалисты также не рекомендуют давать такие продукты, как:

  • Хот-доги
  • Леденцы
  • Орехи и семена
  • Сырая морковь
  • Яблоки
  • Целый виноград
  • Арахисовое масло
  • Зефир и жевательные резинки.
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