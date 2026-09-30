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Самый «счастливый» город для путешествий назван — и это не Париж. Вильнюс — в десятке 0 99

Люблю!
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лиссабон

Солнце, возможность много гулять, зеленые зоны, здоровая еда и хороший сон — именно эти факторы авторы нового рейтинга решили связать со «счастьем» путешественников. Лучшим направлением среди 47 городов оказался Лиссабон.

Как пишет TimeOut, рейтинг Holiday Happiness Index подготовил сервис BookRetreats.com совместно с психологом Натали Даттило-Райан. Туристические направления сравнивали по пяти критериям: количеству солнечного света, условиям для сна, доступности здорового питания, возможности проводить время на природе и удобству пеших прогулок.

Все показатели имели одинаковый вес, а итоговую оценку рассчитывали по 100-балльной шкале.

Почему победил Лиссабон

Одним из преимуществ португальской столицы оказалось питание: почти 10% местных ресторанов авторы исследования отнесли к категории заведений со здоровой едой. По этому показателю Лиссабон оказался впереди Парижа, Токио и Нью-Йорка.

Несмотря на знаменитые холмы, город получил высокую оценку и за возможность передвигаться пешком. Лиссабон достаточно компактен, а многие его достопримечательности можно объединить в продолжительную прогулку.

Еще один плюс — зеленые территории. Согласно данным, приведенным авторами рейтинга, на одного жителя приходится около 49 квадратных метров зеленых зон — почти в четыре раза больше, чем в Мадриде.

Кроме того, из Лиссабона легко добраться до пляжей Кошта-да-Капарика и Кашкайша. А солнце в португальской столице светит в среднем 2828 часов в год.

Кто еще вошел в первую пятерку

Второе место занял Хельсинки. Авторы рейтинга отметили большое количество зеленых территорий и сравнительно низкий уровень шумового загрязнения.

На третьей строчке расположился Орландо. Американский город выделился количеством зеленых зон на человека и почти 2930 солнечными часами в год.

Четвертое место досталось Афинам, которые авторы исследования назвали самым удобным для пеших прогулок городом рейтинга. Высоко оценили и количество заведений со здоровым питанием.

Пятерку замкнул Эдинбург — единственный британский город в первой десятке. Среди его преимуществ названы парки, условия для сна и возможность много ходить пешком.

Во вторую пятерку вошли Мадрид, Вена, Будапешт, Осло и Вильнюс. Таким образом, литовская столица заняла десятое место.

Важно, что речь идет не об измерении реального уровня счастья каждого туриста, а о рейтинге направлений по набору выбранных авторами критериев, которые они связывают с хорошим самочувствием во время путешествий.

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#туризм #путешествия #рейтинг #Вильнюс #здоровое питание #Хельсинки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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