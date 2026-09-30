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«Сегодня Юре было бы 70»: Виктория Исакова и Дарья Мороз почтили память режиссера 0 90

Люблю!
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юрий Мороз с женой и дочерью

30 сентября режиссеру Юрию Морозу исполнилось бы 70 лет. В день юбилея его память почтили вдова Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз, опубликовав в социальных сетях личные фотографии.

«День рождения! Сегодня Юре было бы 70... Вот это цифра, конечно...» — написала Виктория Исакова. Актриса поделилась непринужденным снимком мужа, на котором он держит в руках растение.

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Фото: соцсети

Дарья Мороз выбрала для публикации детские фотографии отца. «А у папАси-ЮрАси сегодня юбилей!» — подписала она архивные кадры.

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Фото: соцсети

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Фото: соцсети

К памятным публикациям присоединились поклонники режиссера. В комментариях они вспоминали его фильмы и сериалы, особенно «Каменскую», благодарили за его творчество и выражали соболезнования семье.

Юрий Мороз ушел из жизни в июле прошлого года после продолжительной болезни. У режиссера был диагностирован рак поджелудочной железы, который, как сообщалось, обнаружили в 2023 году.

Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с могилой его первой супруги, актрисы Марины Левтовой.

В день, когда режиссер мог бы отметить 70-летие, его близкие предпочли говорить не о потере, а о памяти — через теплые семейные фотографии и моменты, в которых Юрий Мороз остался таким, каким его знали и любили.

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#память #соцсети #юбилей #режиссер #творчество
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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