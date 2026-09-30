Используйте это для поддержания красоты — проведите курс овощных масок для лица, шеи и зоны декольте.

Маски рекомендуется делать 2-3 раза в неделю, смывая теплой водой. Один курс включает 10–15 процедур. Через месяц можно повторить курс.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ МАСКИ

* Для сухой кожи: смешайте 3 ст. л. измельченной в блендере мякоти тыквы, 1 взбитый яичный белок и 1 ст. л. сметаны. Нанесите на 20–25 мин.

* Для жирной кожи: разотрите 4 ст. л. отваренной мякоти баклажана, 1 яичный желток и 1 ч. л. касторового масла. Держите маску 15–20 мин.

* Для нормальной кожи: смешайте 3 ст. л. тертой мякоти кабачка, 2 ст. л. кефира и 1 ч. л. меда. Нанесите на 20–30 мин.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ МАСКИ

* 1 ст. л. мелко натертой свеклы смешайте с 3 ст. л. измельченного в блендере зеленого болгарского перца и 1 ст. л. сливок. Держите маску на коже 7–10 мин.

* Соедините в чашке 3 ст. л. мелко натертого корня пастернака, 1 ст. л. пшеничной муки и 1 ст. л. льняного масла. Нанесите на 15–20 мин.

* Разомните небольшую сваренную в мундире и очищенную от кожуры картофелину с 3–5 ст. л. молока. Добавьте 1 ст. л. оливкового масла и нанесите смесь на кожу на 10–15 мин.

ОЧИЩАЮЩИЕ МАСКИ

* Смешайте 3 ст. л. свежевыжатого томатного сока с 2 ст. л. запаренных отрубей и 1 ч. л. масла виноградных косточек. Нанесите на 7–10 мин.

* Соедините 3 ст. л. измельченных листьев белокочанной капусты с 1 ст. л. косметической белой или зеленой глины, 1 ст. л. минеральной воды и 1 ч. л. рыбьего жира. Нанесите маску на 10–15 мин.

* Смешайте 3 ст. л. измельченной зеленой фасоли с 1 ст. л. лукового сока, 1 ст. л. картофельного крахмала и 1 ч. л. подсолнечного масла. Нанесите на кожу на 10–15 мин.

ЛЕЧЕБНЫЕ МАСКИ

* От пигментных пятен: смешайте 3 ст. л. тертого корня петрушки, 1 ст. л. мягкого творога и 1 ст. л. сока алоэ. Нанесите на проблемные участки и держите 15–20 мин.

* Против угревой сыпи: смешайте 2 ст. л. измельченных в блендере черешков сельдерея, 2 ст. л. тертого огурца и 1 ст. л. порошка бодяги. Нанесите на кожу на 20–25 мин.

* Для устранения сосудистых звездочек: смешайте 2 ст. л. тертой моркови и 2 ст. л. натурального йогурта. Нанесите на 7–10 мин.

"1000 секретов".