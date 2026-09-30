Вы почти уснули, тело расслабилось — и вдруг нога или все тело резко дергается, сердце начинает колотиться, а иногда возникает отчетливое ощущение падения. Такое случается с большинством людей и даже имеет научное название — гипнический рывок .

Вы почти уснули, тело расслабилось — и вдруг нога или все тело резко дергается, сердце начинает колотиться, а иногда возникает отчетливое ощущение падения. Такое случается с большинством людей и даже имеет научное название — гипнический рывок.

Как пишет Science Blog, это явление также называют «стартом сна» или гипнагогическим подергиванием. Оно относится к миоклониям — коротким непроизвольным мышечным сокращениям. Несмотря на порой пугающие ощущения, специалисты считают такие эпизоды, как правило, нормальным и безобидным явлением.

Это бывает у большинства людей

По данным Американской академии медицины сна (AASM), гипнические рывки испытывают примерно 60–70% людей. Вероятно, реальная распространенность может казаться ниже просто потому, что человек далеко не всегда запоминает произошедшее.

Обычно это одно резкое сокращение мышц, чаще рук или ног. Иногда человек одновременно чувствует, будто проваливается или падает, видит короткий фрагмент сна или испытывает необычное ощущение. Изредка подергивание сопровождается вскриком.

Медицине это явление известно давно. Еще в 1959 году исследователь Иэн Освальд посвятил ему научную работу с красноречивым названием «Внезапные телесные подергивания при засыпании».

Почему мозгу кажется, что мы падаем

Точная причина гипнических рывков до сих пор окончательно не установлена. Однако существует любопытная теория.

Когда человек засыпает, мышцы постепенно теряют тонус и тело расслабляется. Предполагается, что нервная система иногда может ошибочно воспринимать это резкое расслабление как ощущение падения.

В результате мозг словно включает аварийную сигнализацию и посылает мышцам импульс, заставляющий тело резко дернуться.

Science Blog сравнивает этот механизм со слишком чувствительной пожарной сигнализацией, которая срабатывает не из-за пожара, а всего лишь из-за открытой духовки.

Но это пока только одно из возможных объяснений. Существует и другая гипотеза: движение может быть реакцией организма на возникающие при засыпании образы или ощущения. Исследователи признают, что физиология гипнических рывков изучена не полностью.

Наследство от предков, спавших на деревьях?

Есть и более необычная эволюционная гипотеза.

Психолог Фредерик Кулидж и антрополог Томас Уинн предположили, что гипнический рывок может быть древним рефлексом, доставшимся человеку от предков, которым приходилось спать на деревьях.

Согласно этой версии, расслабление мышц могло восприниматься мозгом как начало падения с ветки. Резкое пробуждение заставляло спящего изменить положение и тем самым потенциально спасало от падения.

Авторы приводили данные, согласно которым человекообразные обезьяны могут устраивать гнезда на деревьях на высоте порядка 10–20 метров.

Однако доказанной эта версия не является и остается гипотезой.

Кофе, стресс и недосып могут усилить подергивания

Некоторые обстоятельства способны сделать ночные вздрагивания более частыми и сильными.

Американская академия медицины сна среди таких факторов называет большое количество кофеина и других стимуляторов, интенсивную физическую нагрузку и эмоциональный стресс. Sleep Foundation также упоминает никотин и недостаток сна.

Может возникнуть и своеобразный замкнутый круг: сильные подергивания пугают человека, он начинает тревожиться перед сном, из-за чего становится сложнее заснуть.

Когда стоит обратиться к врачу

В большинстве случаев гипнические рывки не требуют лечения. Полностью избавиться от них удается далеко не всегда, даже при хорошем режиме сна.

Снизить их частоту могут простые меры: уменьшение количества кофеина и никотина, перенос интенсивных тренировок на более раннее время, регулярный режим сна и снижение стресса перед отходом ко сну.

Но если вздрагивания становятся настолько частыми или сильными, что мешают спать либо вызывают страх перед засыпанием, специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом. Отдельного внимания требуют регулярные непроизвольные сокращения мышц, возникающие уже во время бодрствования.

Так что знакомое ощущение «будто провалился и резко проснулся» в большинстве случаев не говорит о болезни. Возможно, мозг просто на мгновение принимает обычное расслабление перед сном за падение — хотя почему именно возникает этот эффект, наука пока окончательно не выяснила.