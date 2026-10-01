Некоторые детали могут не только портить интерьер, но и вызывать нежелание находиться в ванной.

Куда мы идем первым делом с утра? Конечно же, в ванную. Если там уютно, то не хочется покидать это пространство. Но когда оформление оставляет желать лучшего, мы стараемся быстрее покинуть ванную.

Угловая полка

Угловые полки для хранения косметики и бытовой химии стоят недорого, поэтому многие их покупают. Хотя они выглядят неплохо, дешевые покрытия быстро стираются, и металл начинает ржаветь, что портит внешний вид.

Если вы решили купить такую полку, выбирайте изделия из нержавеющей стали или латуни — это будет выглядеть стильно и дорого.

Косметика на стиральной машинке

У женщин часто много пузырьков с косметикой, и не всегда хватает места для хранения. Многие ставят свои кремы и умывалки на стиральную машину, что создает вид беспорядка.

Лучше приобрести угловой пенал или маленький комод под раковину для хранения косметики.

Кусковое мыло

Дизайнеры рекомендуют использовать красивый пузырек с жидким мылом вместо кускового. В мыльнице не будет скапливаться вода, из-за которой мыло размокает и теряет привлекательный вид.

Открытые полки Хотя открытые угловые полки могут быть полезны, лучше, чтобы их было не больше одной. Множество пузырьков на открытом пространстве создают ощущение беспорядка. Поэтому лучше использовать закрытые шкафы для хранения косметики и химии.

Халаты на двери

Многие вешают халаты на крючки на двери, что удобно, но выглядит это неопрятно. Кроме того, от постоянной влажности халаты могут стать рассадником бактерий.

Туалетная бумага в упаковке

Если туалетная бумага хранится в целлофановой упаковке, это выглядит неопрятно. Лучше убрать ее в специальные контейнеры или закрытые корзинки.

Тряпки на радиаторе Часто можно увидеть тряпки, повешенные на радиатор после уборки. Это портит вид. Лучше хранить тряпки в отдельном контейнере.