Открытые полки
Хотя открытые угловые полки могут быть полезны, лучше, чтобы их было не больше одной. Множество пузырьков на открытом пространстве создают ощущение беспорядка. Поэтому лучше использовать закрытые шкафы для хранения косметики и химии.
Некоторые детали могут не только портить интерьер, но и вызывать нежелание находиться в ванной.
Куда мы идем первым делом с утра? Конечно же, в ванную. Если там уютно, то не хочется покидать это пространство. Но когда оформление оставляет желать лучшего, мы стараемся быстрее покинуть ванную.
Угловые полки для хранения косметики и бытовой химии стоят недорого, поэтому многие их покупают. Хотя они выглядят неплохо, дешевые покрытия быстро стираются, и металл начинает ржаветь, что портит внешний вид.
Если вы решили купить такую полку, выбирайте изделия из нержавеющей стали или латуни — это будет выглядеть стильно и дорого.
У женщин часто много пузырьков с косметикой, и не всегда хватает места для хранения. Многие ставят свои кремы и умывалки на стиральную машину, что создает вид беспорядка.
Лучше приобрести угловой пенал или маленький комод под раковину для хранения косметики.
Дизайнеры рекомендуют использовать красивый пузырек с жидким мылом вместо кускового. В мыльнице не будет скапливаться вода, из-за которой мыло размокает и теряет привлекательный вид.
Хотя открытые угловые полки могут быть полезны, лучше, чтобы их было не больше одной. Множество пузырьков на открытом пространстве создают ощущение беспорядка. Поэтому лучше использовать закрытые шкафы для хранения косметики и химии.
Многие вешают халаты на крючки на двери, что удобно, но выглядит это неопрятно. Кроме того, от постоянной влажности халаты могут стать рассадником бактерий.
Если туалетная бумага хранится в целлофановой упаковке, это выглядит неопрятно. Лучше убрать ее в специальные контейнеры или закрытые корзинки.
Часто можно увидеть тряпки, повешенные на радиатор после уборки. Это портит вид. Лучше хранить тряпки в отдельном контейнере.
Водонагреватель — необходимая вещь, но если он висит на открытом пространстве, это портит вид. Лучше его замаскировать панелями.
Хранение мочалок на кране выглядит неаккуратно. Лучше приобрести контейнер для мочалок с вентиляцией сверху, чтобы это выглядело более органично.
Зубные щетки в стаканах могут быть источником плесени и грибка. Лучше использовать подвесные варианты хранения, которые выглядят аккуратно и безопасно для здоровья.
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