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Как помочь ребенку справиться со стрессом от учебы: советы педиатра 0 69

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Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как помочь ребенку справиться со стрессом от учебы: советы педиатра

Сергей Бутрий, педиатр, делится рекомендациями по снижению стресса у детей во время учебного процесса.

 

Начало учебного года может стать стрессовым периодом как для ребенка, так и для всей семьи. Как помочь детям адаптироваться к возросшей нагрузке? На этот вопрос отвечает Сергей Бутрий, педиатр и автор блога «Заметки детского врача».

Что могут сделать родители, чтобы помочь ребенку привыкнуть к новым условиям?

Следите за режимом сна вашего ребенка.

Детям крайне важно высыпаться! Недостаток сна может привести к снижению успеваемости и даже к детской депрессии. Вот рекомендация от Американской академии педиатрии: за час до сна уберите у ребенка все гаджеты. Это поможет ему успокоиться, так как игры на устройствах возбуждают.

Также не оставляйте смартфон или планшет на ночь в одной комнате с детьми. Они могут взять их и посмотреть под подушкой. Если придет уведомление, ребенок обязательно возьмет телефон. Запомните: гаджет всегда должен «ночевать» в другой комнате, а не в детской.

Организуйте день так, чтобы ребенок получал достаточную физическую активность и гулял на свежем воздухе.

Главный минус гаджетов не только в том, что они могут негативно влиять на зрение из-за мерцающего экрана, но и в том, что они ограничивают физическую активность детей. Это может привести к низкой физической подготовленности и избыточному весу. Прогрессирующая миопия возникает не только от экранов, но и от недостатка взгляда вдаль, так как дети часто сидят дома.

Рекомендуется гулять хотя бы час-два в день. Для дошкольников Американская ассоциация педиатрии советует, чтобы у маленьких детей была такая физическая нагрузка каждый день, чтобы они вечером уставали. Для школьников, которые учатся и используют ноутбуки и планшеты, минимальная рекомендация — час прогулки с интенсивной нагрузкой и два часа — с умеренной.

Поддерживайте общение с ребенком.

Не ограничивайтесь стандартным вопросом «Как прошел твой день?», так как дети часто отвечают просто «хорошо». Задавайте более конкретные вопросы, например: «Что было трудного сегодня?», «С кем ты общался?», «Есть ли у тебя новые друзья в классе?», «Как тебе новые учителя?» — такие вопросы требуют более развернутых ответов и помогают установить доверительные отношения.

Стресс — это нормально, и у всех нас есть запас прочности. Не нужно поддерживать ребенка только в сентябре или октябре. Это похоже на попытки «похудеть к лету»: важно формировать правильные привычки и поддерживать баланс между нагрузкой и отдыхом.

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