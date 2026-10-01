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Как узнать, какого цвета будут глаза у ребенка 0 137

Люблю!
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как узнать, какого цвета будут глаза у ребенка

Голубые? А может, карие? Ученые разработали специальный калькулятор, чтобы помочь будущим родителям.

 

Когда у детей меняется цвет глаз

Сразу после рождения у ребенка функции зрения еще не сформированы. До трех месяцев он видит лишь световые пятна, а к полугоду начинает различать фигуры.

Многие дети рождаются с голубым или синим цветом глаз. Это связано с тем, что в организме младенца содержится очень мало цветового пигмента меланина. Со временем цвет глаз начинает меняться, и к трем годам он формируется окончательно. Если у вас родился голубоглазый малыш, не стоит надеяться, что этот цвет сохранится — вполне возможно, что к году он будет иметь карие глаза.

Если же младенец появился на свет с карими глазами, то вероятность, что этот цвет сохранится в будущем, составляет 90 процентов.

Как меняется цвет глаз новорожденного

Важно помнить, что глаза не могут стать светлее! Сразу после рождения у ребенка начинает вырабатываться меланин под воздействием света, который и придает глазам оттенок, заложенный генами. В утробе матери не было ультрафиолета, поэтому у большинства европейских младенцев цвет глаз светлый.

Радужка темнеет у всех, но у одних она приобретает золотой или медный оттенок, у других — голубой, серый или зеленый.

Голубоглазые: у детей с генами, предрасполагающими к голубому цвету глаз, изменения происходят чаще всего. Родители могут даже не заметить, как глаза меняют оттенок от бледно-голубого до насыщенно-синего, серо-голубого или даже бирюзового.

Светлый цвет — самый «обманчивый». Оттенок не станет постоянным ни в год, ни даже в три. Бывают случаи, когда цвет меняется и после 5 лет. Однако уже в 1,5-3 года родители смогут определить, в кого пошел малыш — направление будет ясно, и шансы, что голубоглазый трехлетний ребенок изменит цвет глаз на темно-коричневый, практически отсутствуют. Но будет ли это небесно-голубой или серовато-синий, станет понятно позже.

Кареглазые: к двухмесячному возрасту у детей меланин достигает объема, позволяющего определить будущий цвет глаз. Если к этому времени глаза приобрели теплый оттенок, то можно ожидать их дальнейшее преобразование в карие. К трем годам эти дети будут иметь тот цвет глаз, который сохранится на всю жизнь.

Зеленоглазые: зеленый цвет — это «блуждающий» цвет. Особенно если у родителей разные цвета глаз. У малыша будет то папин, то мамин цвет. Делать выводы можно только, когда ребенку исполнится три года.

Сероглазые: этот цвет проявляется у ребенка уже в полгода, если он заложен генами. Меняется редко, разве что с годами может немного потемнеть, но не превратится в голубой или коричневый.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Как можно предсказать, какой цвет глаз будет у новорожденного

Мы говорили о меланине и его влиянии на будущий цвет глаз. Радужная оболочка не темнеет мгновенно — это медленный процесс. Но сделать выводы можно, когда малышу исполнится полгода. Будущий цвет глаз можно увидеть в крапинках. Если на радужной оболочке появились мелкие коричневые пятнышки, то превращение вашего голубоглазого малыша в кареглазого уже началось. Крапинки могут быть также синими и зелеными.

Как определить цвет глаз ребенка в будущем

За цвет глаз малыша отвечают гены — как и за все остальное. Вопрос только в том, чьи гены победят: мамины или папины. Даже если у обоих родителей глаза серые, ребенок может родиться кареглазым. Ребенок наследует гены обоих родителей в равных долях. Однако важно помнить о доминантных и рецессивных признаках, которые мы изучали на уроках биологии. Самый сильный доминант — карий цвет, зеленый слабее, а самый слабый — синий. Таким образом, голубоглазые дети рождаются реже всего, если у кого-то из родителей (или даже бабушек, дедушек) карие или зеленые глаза.

Кстати, карий цвет — самый загадочный. Он часто представляет собой смесь коричневого, зеленого и янтарного.

Чтобы предсказать, каким же будут глазки малыша, ученые разработали специальный калькулятор. С его помощью можно попробовать предсказать, каким в итоге получится цвет глаз у малыша.

Можно проследить такие закономерности:

— у младенцев с карими глазами цвет не изменится;

— если у обоих родителей карие глаза, вероятность того, что у ребенка будут такие же, составляет 75%; вероятность зеленоглазого ребенка — 19%; вероятность серых или голубых глаз — 6%;

— если у одного из родителей карие глаза, а у другого — голубые, то зеленоглазого ребенка не будет. Малыш будет либо с карими, либо с голубыми глазами — 50 на 50;

— если один из родителей кареглазый, а другой — зеленоглазый, вероятность, что у ребенка будут карие глаза, составляет 50%, зеленые — 38%, голубые — 12%;

— если оба родителя зеленоглазые, вероятность, что у малыша будут карие глаза, составляет менее одного процента, зеленые — 75%, голубые — 25%;

— если один из родителей с зелеными глазами, а другой — с голубыми, то ребенок унаследует цвет глаз одного из них с равной вероятностью;

— если оба родителя голубоглазые, то малыш с вероятностью 99% будет таким же. Один процент остается на зеленые глаза.

Конечно, это усредненные данные, и существуют определенные проценты других вариаций.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Может ли ребенку передаться цвет глаз от бабушек и дедушек

Обычно родители изучают таблицы цвета глаз будущего ребенка, где учитываются только мама и папа. Однако нельзя забывать, что цвет глаз можно унаследовать не только от родителей. Они переносят гены, заложенные предками.

Поэтому бывают ситуации, когда у кареглазых родителей рождается кареглазый сын, а затем — голубоглазый внук.

Мы знаем, что карий — доминантный, а синий — рецессивный, то есть более слабый. Но человек с карими глазами может быть носителем обоих генов. Например, если у него мама или папа, или бабушка с дедушкой имели светлые глаза.

Никто не знает, когда этот ген «выстрелит». Но если в вашей семье был голубоглазый человек, то шансы, что вы несете его ген (даже если у вас карие глаза), а затем передадите ребенку, очень велики. Именно наши предки могут подарить цвет глаз новому поколению. Например, если у кареглазой женщины был голубоглазый дедушка, то в паре с голубоглазым мужчиной она может родить голубоглазого сына.

Но если ее супругом станет кареглазый партнер, то шансов будет гораздо меньше.

Самый редкий цвет глаз

Кареглазых людей больше всего на планете, это известно еще с уроков биологии. А вот реже всего рождаются зеленоглазые.

Это самый загадочный цвет, потому что даже у двух зеленоглазых людей не обязательно родится зеленоглазый ребенок. Но зеленый цвет может «выскочить» через поколение или несколько. Зеленую радужную оболочку имеют всего два процента населения Земли.

Влияет ли цвет глаз на зрение?

Бабушки раньше говорили, что младенец видит мир «вверх ногами». Это, конечно, не так, но в чем-то они правы — ребенок не видит мир так, как взрослые. В первые дни жизни все окружающее пространство и люди — просто расплывчатые пятна для него. Он не может выделить отдельные предметы, детали, лица, хоть мамам и папам и хотелось бы.

На самом деле младенец смотрит на ваше лицо не потому, что узнает, влюбился или узнал — он просто пытается увидеть. Природа сделала так, что он видит нечетко: неразвитое зрение — защитный механизм, чтобы уберечь только что родившееся существо от множества визуальных раздражителей.

Лучше всего в первые месяцы жизни дети видят красный цвет, поэтому малышам так нравятся игрушки этого цвета.

Цвет глаз, конечно, не влияет на это. Особенности зрения у новорожденных зависят не только от строения глаз, но и от развития мозга.

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