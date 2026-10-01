Когда у детей меняется цвет глаз

Сразу после рождения у ребенка функции зрения еще не сформированы. До трех месяцев он видит лишь световые пятна, а к полугоду начинает различать фигуры.

Многие дети рождаются с голубым или синим цветом глаз. Это связано с тем, что в организме младенца содержится очень мало цветового пигмента меланина. Со временем цвет глаз начинает меняться, и к трем годам он формируется окончательно. Если у вас родился голубоглазый малыш, не стоит надеяться, что этот цвет сохранится — вполне возможно, что к году он будет иметь карие глаза.

Если же младенец появился на свет с карими глазами, то вероятность, что этот цвет сохранится в будущем, составляет 90 процентов.

Как меняется цвет глаз новорожденного

Важно помнить, что глаза не могут стать светлее! Сразу после рождения у ребенка начинает вырабатываться меланин под воздействием света, который и придает глазам оттенок, заложенный генами. В утробе матери не было ультрафиолета, поэтому у большинства европейских младенцев цвет глаз светлый.

Радужка темнеет у всех, но у одних она приобретает золотой или медный оттенок, у других — голубой, серый или зеленый.

Голубоглазые: у детей с генами, предрасполагающими к голубому цвету глаз, изменения происходят чаще всего. Родители могут даже не заметить, как глаза меняют оттенок от бледно-голубого до насыщенно-синего, серо-голубого или даже бирюзового.

Светлый цвет — самый «обманчивый». Оттенок не станет постоянным ни в год, ни даже в три. Бывают случаи, когда цвет меняется и после 5 лет. Однако уже в 1,5-3 года родители смогут определить, в кого пошел малыш — направление будет ясно, и шансы, что голубоглазый трехлетний ребенок изменит цвет глаз на темно-коричневый, практически отсутствуют. Но будет ли это небесно-голубой или серовато-синий, станет понятно позже.

Кареглазые: к двухмесячному возрасту у детей меланин достигает объема, позволяющего определить будущий цвет глаз. Если к этому времени глаза приобрели теплый оттенок, то можно ожидать их дальнейшее преобразование в карие. К трем годам эти дети будут иметь тот цвет глаз, который сохранится на всю жизнь.

Зеленоглазые: зеленый цвет — это «блуждающий» цвет. Особенно если у родителей разные цвета глаз. У малыша будет то папин, то мамин цвет. Делать выводы можно только, когда ребенку исполнится три года.

Сероглазые: этот цвет проявляется у ребенка уже в полгода, если он заложен генами. Меняется редко, разве что с годами может немного потемнеть, но не превратится в голубой или коричневый.

Как можно предсказать, какой цвет глаз будет у новорожденного Мы говорили о меланине и его влиянии на будущий цвет глаз. Радужная оболочка не темнеет мгновенно — это медленный процесс. Но сделать выводы можно, когда малышу исполнится полгода. Будущий цвет глаз можно увидеть в крапинках. Если на радужной оболочке появились мелкие коричневые пятнышки, то превращение вашего голубоглазого малыша в кареглазого уже началось. Крапинки могут быть также синими и зелеными.

Как определить цвет глаз ребенка в будущем

За цвет глаз малыша отвечают гены — как и за все остальное. Вопрос только в том, чьи гены победят: мамины или папины. Даже если у обоих родителей глаза серые, ребенок может родиться кареглазым. Ребенок наследует гены обоих родителей в равных долях. Однако важно помнить о доминантных и рецессивных признаках, которые мы изучали на уроках биологии. Самый сильный доминант — карий цвет, зеленый слабее, а самый слабый — синий. Таким образом, голубоглазые дети рождаются реже всего, если у кого-то из родителей (или даже бабушек, дедушек) карие или зеленые глаза.

Кстати, карий цвет — самый загадочный. Он часто представляет собой смесь коричневого, зеленого и янтарного.

Чтобы предсказать, каким же будут глазки малыша, ученые разработали специальный калькулятор. С его помощью можно попробовать предсказать, каким в итоге получится цвет глаз у малыша.

Можно проследить такие закономерности:

— у младенцев с карими глазами цвет не изменится;

— если у обоих родителей карие глаза, вероятность того, что у ребенка будут такие же, составляет 75%; вероятность зеленоглазого ребенка — 19%; вероятность серых или голубых глаз — 6%;

— если у одного из родителей карие глаза, а у другого — голубые, то зеленоглазого ребенка не будет. Малыш будет либо с карими, либо с голубыми глазами — 50 на 50;

— если один из родителей кареглазый, а другой — зеленоглазый, вероятность, что у ребенка будут карие глаза, составляет 50%, зеленые — 38%, голубые — 12%;

— если оба родителя зеленоглазые, вероятность, что у малыша будут карие глаза, составляет менее одного процента, зеленые — 75%, голубые — 25%;

— если один из родителей с зелеными глазами, а другой — с голубыми, то ребенок унаследует цвет глаз одного из них с равной вероятностью;

— если оба родителя голубоглазые, то малыш с вероятностью 99% будет таким же. Один процент остается на зеленые глаза.

Конечно, это усредненные данные, и существуют определенные проценты других вариаций.