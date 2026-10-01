Кажется, ссора давно закончилась, все претензии высказаны и можно спокойно жить дальше. Но не для всех конфликт действительно остается в прошлом. Астрологи считают, что одни знаки Зодиака способны забыть неприятный разговор уже на следующий день, тогда как другие будут годами помнить каждое неосторожное слово.

Styler составил рейтинг — от тех, кто легче всего отпускает обиды, до главных злопамятных представителей зодиакального круга.

12-е место — Стрелец

Стрельцы не любят тратить время на негатив, поэтому после ссоры обычно довольно быстро переключаются. Они способны эмоционально высказать все, что думают, но уже на следующий день найти занятие поинтереснее и оставить конфликт в прошлом.

11-е место — Водолей

Водолеи тоже могут обижаться, однако бесконечно прокручивать в голове неприятный разговор — не в их характере. Если отношения перестали приносить им что-то хорошее, они скорее дистанцируются от человека и продолжат жить дальше.

10-е место — Близнецы

Близнецы могут бурно отреагировать на неприятные слова, но их внимание быстро переключается на другие события. Правда, если кто-нибудь неожиданно напомнит о старом конфликте, выяснится, что некоторые его подробности они прекрасно помнят.

9-е место — Овен

Овен быстро вспыхивает, но обычно так же быстро успокаивается. Представителям этого знака проще сразу высказать свои претензии, чем месяцами молчать и накапливать раздражение.

8-е место — Весы

Весы стараются избегать конфликтов и нередко первыми идут на примирение. Но это вовсе не означает, что неприятная ситуация бесследно исчезла из памяти. После серьезной ссоры осадок может сохраняться довольно долго, даже если внешне Весы уже простили человека.

7-е место — Рыбы

Чувствительным Рыбам бывает сложно забыть слова, которые их действительно задели. Они способны снова и снова мысленно возвращаться к неприятной ситуации. При этом окружающие могут даже не подозревать об их переживаниях.

6-е место — Лев

Львы способны многое простить, но особенно болезненно, согласно астрологическим представлениям, воспринимают публичное унижение или демонстративное пренебрежение. Если задета гордость Льва, забыть произошедшее ему бывает непросто.

5-е место — Дева

Девам приписывают прекрасную память на детали, поэтому неприятные эпизоды могут сохраняться в ней очень долго. Представитель этого знака способен помнить, кто, когда и что именно сказал, даже если с момента конфликта прошли годы и сам он давно перестал его обсуждать.

4-е место — Козерог

Козероги обычно не склонны превращать каждую ссору в драму. Но серьезный удар по доверию — совсем другое дело. Если человек однажды сильно разочаровал Козерога, восстановить прежние отношения может оказаться непросто.

3-е место — Телец

Тельцы способны долго терпеть и не демонстрировать недовольство. Однако если чаша терпения переполнится, вернуть отношения в прежнее русло будет трудно. Внешне Телец может оставаться совершенно спокойным, но ситуацию, которая серьезно его задела, помнить годами.

2-е место — Рак

Ракам особенно трудно отпускать эмоционально значимые события. Они могут простить человека и продолжить с ним общаться, но саму обиду способны помнить очень долго — особенно если считают, что столкнулись с предательством или несправедливостью.

1-е место — Скорпион

Первое место досталось Скорпиону. Представителям этого знака астрологи традиционно приписывают особенно хорошую память на нанесенные обиды. Скорпион может внешне никак не демонстрировать своих чувств, однако серьезно задевшую его ситуацию забыть ему будет непросто.

Таким образом, самыми памятливыми на обиды в этом астрологическом рейтинге оказались Скорпион, Рак и Телец. А легче остальных расстаются с неприятными воспоминаниями Стрелец, Водолей и Близнецы. Разумеется, подобные рейтинги носят развлекательный характер: способность прощать и отпускать конфликты зависит прежде всего от характера, жизненного опыта и конкретной ситуации, а не от даты рождения.