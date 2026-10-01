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Не спешите бросать чеснок на сковороду: шеф-повар назвала момент, когда он раскрывает вкус 0 290

Люблю!
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чеснок

Чеснок способен преобразить даже самое простое блюдо, добавив ему яркий аромат и насыщенный вкус. Но одна распространенная ошибка может все испортить: если отправить чеснок на сковороду слишком рано, он быстро подгорит и вместо аппетитного аромата даст неприятную горечь.

Как пишет Simply Recipes, шеф-повар Мика Леон советует не начинать приготовление блюда с чеснока. Если в рецепте есть лук или другие овощи, составляющие вкусовую основу, сначала следует немного размягчить их и лишь затем добавлять чеснок.

Ему достаточно минуты

Причина проста: чеснок готовится значительно быстрее многих овощей. На среднем огне ему обычно достаточно 30–60 секунд, чтобы начать размягчаться и отдавать свой аромат.

Поэтому долго обжаривать измельченный чеснок не стоит. Особенно осторожным нужно быть при высокой температуре: подгоревший чеснок быстро приобретает горький вкус, который способен испортить все блюдо.

Температура тоже имеет значение

При приготовлении на слабом огне чеснок можно положить раньше. Медленное нагревание позволяет получить более мягкий вкус с легкими ореховыми оттенками.

Если же сковорода хорошо разогрета, лучше сначала приготовить лук и другие овощи и только после их размягчения добавить чеснок.

С супами все проще

Исключением шеф-повар называет супы, тушеные блюда и блюда, которые долго томятся в соусе. Здесь значительно больше жидкости, а температура и характер приготовления позволяют чесноку готовиться мягче, поэтому вероятность того, что он подгорит, гораздо ниже.

В таких случаях чеснок можно добавлять раньше. Чем дольше он готовится во влажной среде, тем мягче становится его вкус и тем равномернее аромат распределяется по всему блюду.

Главное правило простое: чем горячее и суше способ приготовления, тем позже стоит добавлять чеснок. А при медленном тушении или варке спешить с ним уже не так опасно.

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#кулинария #овощи #чеснок #температура #рецепты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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