Осенью организм вынужден постоянно приспосабливаться к температурным перепадам: утром уже холодно, днем может быть заметно теплее, а в помещениях до начала отопительного сезона — некомфортно прохладно.

Особенно остро такие перемены могут ощущать люди, склонные к повышенному или пониженному давлению. Появляются слабость, зябкость, головокружение, головная боль, а иногда становится заметнее сердцебиение.

Как рассказал «Доктору Питеру» врач-невролог Алексей Маматов, метеочувствительность сама по себе не является отдельным диагнозом. Речь идет о реакции организма на изменение внешних условий.

Что происходит с сосудами на холоде

При снижении температуры организм стремится сохранить тепло и меняет тонус периферических сосудов, перераспределяя кровоток. Если система регуляции работает нормально, человек может практически ничего не заметить.

Но при нестабильном давлении, повышенной реакции сосудов или постоянном нервном напряжении адаптация способна сопровождаться неприятными ощущениями — зябкостью, тяжестью в голове, слабостью и головокружением. Иногда учащается пульс.

При склонности к гипертонии похолодание может сопровождаться головной болью, ощущением напряжения и повышением давления. При склонности к гипотонии чаще беспокоят слабость, головокружение и потемнение в глазах при вставании.

Почему сердце начинает биться сильнее

Сама по себе смена температуры еще не означает, что у человека возникнет аритмия, подчеркивает врач. Однако ощущения сердцебиения или перебоев могут становиться заметнее, если одновременно присутствуют недосып, стресс, обезвоживание, избыток кофеина или алкоголя.

Поэтому за ощущением «я чувствую погоду сердцем» иногда скрывается сразу несколько факторов.

Осенью добавляется еще одна проблема — снижение физической активности. Чем больше времени человек проводит сидя, тем хуже работают мышцы ног, которые помогают возвращению венозной крови к сердцу. Малоподвижный образ жизни может способствовать венозному застою и ухудшению общей тренированности сердечно-сосудистой системы.

Свою роль играет и недостаток сна. Он поддерживает нервное напряжение, которое, в свою очередь, способно влиять на сосудистый тонус и сердечный ритм.

Как помочь организму адаптироваться к холоду

После нескольких часов в теплом помещении врач не советует резко выходить на холод. Перед прогулкой можно несколько минут походить, размять голеностопные суставы, сделать несколько движений руками и плечами.

Не стоит с наступлением осени полностью отказываться от прогулок. Для сосудов полезнее регулярная умеренная активность в комфортном темпе, чем редкие интенсивные нагрузки.

Тем, кто подолгу сидит за компьютером или перед телевизором, рекомендуется вставать примерно каждые 40–60 минут, немного ходить, подниматься на носки или делать перекаты с пятки на носок.

Важно помнить и о воде. В холодную погоду чувство жажды становится менее выраженным, поэтому человек может незаметно начать пить меньше.

Осторожнее с кофе и соленой пищей

Пытаться постоянно согреваться кофе или крепким чаем тоже не лучшая идея. При склонности к учащенному сердцебиению избыток кофеина способен усилить неприятные ощущения.

Людям с повышенным давлением врач советует обращать внимание и на количество соли. Осенью в меню нередко становится больше супов, солений, колбас и копченостей, а избыток соли может способствовать задержке жидкости и повышению давления.

По словам Маматова, распространенная осенняя ошибка — одновременно меньше двигаться, хуже спать, увеличить количество кофе и соленой пищи и при этом сократить употребление воды. В такой ситуации перемена погоды становится лишь дополнительным провоцирующим фактором.

Если давление повышается

При склонности к гипертонии перед выходом на холод полезно немного подвигаться и дать организму время адаптироваться, а не сразу начинать быстро идти.

При внутреннем напряжении врач рекомендует спокойное дыхание с более продолжительным выдохом.

При этом самостоятельно корректировать дозы назначенных препаратов из-за нескольких скачков давления не следует. Если после похолодания показатели регулярно меняются, динамику нужно обсудить с врачом.

Если давление понижается

При склонности к гипотонии важно избегать резкого подъема с кровати или кресла, особенно утром.

Перед выходом из дома можно сделать несколько активизирующих движений: перекаты с пятки на носок, легкую разминку стоп и голеностопов, спокойные движения руками.

Врач также советует не выходить на холод голодным, если длительные перерывы между приемами пищи сопровождаются падением давления. В таком случае более равномерный режим питания может переноситься лучше, чем редкие и очень обильные приемы пищи.

Когда дело уже не в погоде

При эпизодах сердцебиения стоит обратить внимание на сочетание факторов. Например, если перебои появляются после недосыпа, нескольких чашек кофе и последующего выхода на холод, причиной неприятных ощущений может быть именно совокупность этих обстоятельств.

Однако самостоятельно пытаться остановить выраженное нарушение сердечного ритма дыхательными упражнениями или массажем врач не рекомендует. По ощущениям невозможно надежно определить, безопасен ли такой эпизод.

Боль или давление за грудиной, выраженная одышка, обморок, внезапная слабость, нарушение речи или новый сильный приступ сердцебиения — симптомы, которые нельзя объяснять просто переменой погоды. В таких случаях необходима медицинская помощь.