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3 простых упражнения для подтяжки лица 0 270

Люблю!
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: 3 простых упражнения для подтяжки лица

Всего 15 минут в день — и вы заметите изменения!

 

Сегодня фейсфитнес стал популярным, и многие предлагают различные упражнения. Однако часто они оказываются слишком сложными, скучными или неэффективными. Тем не менее, противодействовать силе притяжения можно с помощью простых и действенных методов, которые помогут справиться с возрастными изменениями на лице.

Светлана Мухина, блогер, которая в 48 лет выглядит на 30, делится своим опытом в социальных сетях. Она предлагает серию упражнений, которые помогут избавиться от бульдожьих щечек и других проявлений старения.

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Эти упражнения просты, безопасны и могут выполняться в домашних условиях. Занимая всего 15 минут в день, они станут отличным способом сохранить молодость и красоту.

Смотрите и повторяйте на здоровье!

 

Светлана уверена, что тонус кожи во многом зависит от осанки. Регулярные упражнения для спины помогут подтянуть не только тело, но и лицо.

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