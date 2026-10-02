На первый взгляд все USB-A выглядят одинаково — вставил кабель и готово. Но один разъем может быстро передавать большие файлы, другой лучше оставить для мыши или клавиатуры, а третий способен быстрее заряжать смартфон. Подсказкой нередко служит цвет пластика внутри порта.

USB-A по-прежнему остается одним из самых распространенных разъемов. Его можно встретить в компьютерах, ноутбуках, телевизорах, игровых приставках и автомобилях. Однако одинаковая форма вовсе не означает одинаковые возможности.

Как пишет MakeUseOf, USB-порты могут различаться скоростью передачи данных и возможностями питания подключенных устройств. Поэтому привычка вставлять кабель в первый попавшийся свободный разъем иногда приводит к тому, что техника работает заметно медленнее, чем могла бы.

Например, современный внешний накопитель будет работать и через старый USB 2.0, но скорость копирования файлов окажется ограничена возможностями этого стандарта. Аналогичная ситуация возможна со смартфоном: не каждый USB-порт способен обеспечить одинаковую мощность зарядки.

Черный — для простых задач

Черным цветом часто обозначают USB 2.0. Теоретическая максимальная скорость этого стандарта составляет 480 Мбит/с.

Для мыши, клавиатуры, принтера и другой периферии этого вполне достаточно. А вот подключать к такому разъему современный внешний накопитель, если рядом имеется более быстрый порт, не слишком рационально.

Синий — когда важна скорость

Синий разъем обычно ассоциируется с USB 3.x и поддержкой более высокой скорости передачи данных. В частности, USB 3.0 способен обеспечивать до 5 Гбит/с.

Поэтому такие порты лучше подходят для внешних жестких дисков, флеш-накопителей и других устройств, при работе с которыми приходится передавать большие объемы информации.

Бирюзовый — еще быстрее

Бирюзовым производители могут обозначать более производительные версии USB 3.x. В материале MakeUseOf такой цвет связывают, в частности, с USB 3.1 Gen 2.

Однако здесь особенно важно смотреть не только на цвет, но и на технические характеристики конкретного компьютера или другого устройства.

Красный и оранжевый — внимание на питание

Красные и оранжевые разъемы нередко используются производителями для портов с расширенными возможностями питания. В некоторых устройствах через них можно заряжать смартфон или другой гаджет даже тогда, когда сам компьютер выключен.

Поэтому, если рядом есть несколько USB-разъемов разных цветов, для зарядки имеет смысл сначала проверить характеристики красного или оранжевого.

Белый — привет из прошлого

Белые USB-порты могут встречаться на старой технике и связываться с ранними версиями USB, включая USB 1.x. По современным меркам скорость передачи данных у них очень низкая.

Для простейшей периферии этого еще может быть достаточно, но для передачи больших файлов такие разъемы практически не подходят.

Но есть важная оговорка

Полностью доверять цвету нельзя. Цветовая маркировка USB-портов не настолько универсальна, чтобы каждый производитель обязательно использовал одну и ту же схему.

Поэтому цвет стоит воспринимать как подсказку, а не как техническую спецификацию.

Более надежную информацию могут дать обозначения рядом с разъемом. Например, маркировка SS (SuperSpeed) указывает на высокоскоростную передачу данных, а SS10 может свидетельствовать о поддержке скорости до 10 Гбит/с. Значки батареи или молнии обычно связаны с возможностями питания и зарядки.

Если речь идет о подключении быстрого внешнего SSD или необходимо получить максимальную доступную скорость зарядки, лучше заглянуть в руководство или характеристики устройства.

Все свободные USB-порты вовсе не обязательно равноценны. Для мыши и клавиатуры обычно нет смысла занимать самый быстрый разъем, тогда как внешний накопитель лучше подключать к высокоскоростному порту. А при зарядке смартфона стоит поискать разъем с поддержкой повышенной мощности. Цвет может помочь сориентироваться — но окончательный ответ всегда дают маркировка и технические характеристики устройства.