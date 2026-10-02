Каждый родитель имеет свой уникальный стиль воспитания. Поскольку к детям не прилагаются инструкции, родители пробуют различные методы, стремясь вырастить всесторонне развитых и успешных людей. Некоторые из них более строги, другие же более снисходительны.

Детский психолог Диана Баумринд в сотрудничестве с исследователями из Стэнфорда Элеонорой Маккоби и Джоном Мартином выделили четыре типа воспитания и определили, какой из них приводит к наибольшему успеху.

Разрешающий родитель

Разрешающий родитель предпочитает быть другом своим детям.

Характерные черты:

* Высокая отзывчивость, низкая требовательность;

* Открытое общение и возможность детям принимать самостоятельные решения;

* Правила либо отсутствуют, либо не требуют строгого исполнения;

Такой родитель стремится сделать детей счастливыми, иногда жертвуя своими интересами. Разрешающие родители, как правило, выбирают роль друга, избегая конфликтов и часто соглашаясь на просьбы детей. Они позволяют детям делать то, что они хотят, лишь иногда предлагая свою помощь.

Авторитетный родитель

Авторитетный родитель устанавливает правила, но допускает их нарушение в определенных случаях.

Характерные черты:

* Высокая отзывчивость, высокая требовательность;

* Четкие правила, при этом проявление гибкости и понимания;

* Частое общение и внимание к мыслям, чувствам и мнениям детей;

* Допущение ошибок, например, если ребенок не подготовился к контрольной, с последующим обучением на ошибках.

Авторитетные родители поддерживают своих детей и учитывают их потребности. Они открыто обсуждают важные вопросы, направляя детей и обучая их ценности знаний. Дети таких родителей, как правило, обладают самодисциплиной и умеют мыслить самостоятельно.

Невнимательный родитель

Невнимательные родители часто сосредоточены на своих проблемах.

Характерные черты:

* Низкая отзывчивость, низкая требовательность;

* Позволяют детям справляться с трудностями самостоятельно, зачастую из-за безразличия;

* Мало заботятся и помогают, менее внимательны;

Эти родители часто сталкиваются с проблемами самооценки и имеют трудности в формировании близких отношений. Их называют "безразличными", так как они редко общаются с детьми и не следуют установленным правилам. Они могут казаться холодными и невнимательными, но это не всегда намеренно.

Авторитарный родитель

Авторитарные родители могут быть чрезмерно строгими.

Характерные черты:

* Высокая требовательность, низкая отзывчивость;

* Строгие правила, игнорирующие чувства и потребности ребенка;

* Часто отвечают "потому что я так сказал", когда ребенок спрашивает о правилах;

* Общение в основном одностороннее – от родителя к ребенку.

Такой стиль воспитания характеризуется жесткой дисциплиной, которая часто оправдывается желанием вырастить "человека, а не тряпку". Авторитарные родители стремятся к полному контролю и не позволяют детям высказывать свое мнение.

Какой стиль воспитания наиболее эффективен? Исследования показывают, что авторитетные родители чаще вырастают независимых и самостоятельных детей. Хотя такие дети не застрахованы от психических проблем, трудностей в отношениях или низкой самооценки, у них это проявляется реже по сравнению с детьми из семей с другими стилями воспитания.

Авторитетным родителем считает себя и мама Илона Маска, которая написала книгу о воспитании сына. Она советует родителям: если у вас есть выбор между постоянным контролем и позволением ребенку самостоятельно принимать решения, выбирайте последнее.

Хотя в теории быть авторитетным родителем легко, на практике это может быть сложно. Поэтому многие родители комбинируют разные стили, адаптируясь к различным ситуациям. Успешные родители знают, когда нужно изменить стиль воспитания. Например, авторитарный родитель может снизить контроль и проявить заботу о больном ребенке, а разрешающий родитель может стать более строгим, когда речь идет о безопасности, например, при переходе оживленной улицы ("Ты будешь держать меня за руку, нравится тебе это или нет").