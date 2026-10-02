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Как я сломала стереотипы о беременности и родах 0 106

Люблю!
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как я сломала стереотипы о беременности и родах

Эта история может вдохновить будущих мам. Актриса дубляжа Анастасия Фомичева делится своим опытом, опровергая мифы о том, что беременность — это сложно, а после родов карьера заканчивается.

 

Когда женщина начинает переживать прекрасный и естественный период беременности, со всех сторон начинают пугать, что «жизнь не будет прежней». Работая в творческой сфере, я сразу подумала, что придется попрощаться с озвучкой фильмов и мультфильмов, а также с возможностью сниматься. Как я буду работать с маленьким ребенком на руках? На самом деле, когда ты беременна, ты не можешь точно представить, что тебя ждет. Но, несмотря на все разговоры о беременности и родах, у меня все было иначе. Я бы даже сказала, что я ломала стереотипы на протяжении всего этого замечательного пути.

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Активная беременность

На протяжении всей беременности у меня было много энергии, которую я использовала на работе 24/7. Это не было связано с необходимостью, а скорее с тем, что работа приносила удовольствие!

Мой ребенок рос на студиях звукозаписи, и я чувствовала его реакции, когда озвучивала мультфильмы. Я могла работать на нескольких студиях в день: утром озвучивала детскую передачу, потом видеоигру, а под вечер — мелодраму или ужастик. Я могу только представить, какие контрасты происходили в мире моего малыша.

Я старалась скрывать свое положение, и благодаря удобной одежде многие даже не догадывались, что я беременна. В день родов, 27 декабря 2021 года, я проснулась, потянулась и улыбнулась, собираясь на озвучку, но поняла, что еду в роддом.

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Я — очень эмоциональный человек, но на удивление, всю беременность я не досаждала своему мужу капризами. Мне повезло, у меня не было токсикоза, поэтому сил и энергии хватало до самого конца. Мы даже дважды ездили в Крым на машине без остановок на сон.

Счастье без стереотипов

И вот долгожданный день родов — все прошло естественно, и на свет появился наш сын Семен с огромными синими глазами и улыбкой. Я думала, что будет сложно совмещать работу и материнство, как мне говорили многие.

Но, благодаря поддержке моей мамы, которая через три недели после родов отправила меня на озвучку, я поняла, что можно совмещать материнство и карьеру. Главное — иметь поддержку и заботливый тыл.

Важно не забывать о себе и своем муже. Погружаться в ребенка — это прекрасно, но нужно находить время для себя. Я не жалею, что не заморачивалась с покупкой одежды для беременных и детских вещей. Я вижу, как моя работа отразилась на моем ребенке — он с самого рождения улыбается и начал говорить в первые месяцы. Думаю, это та энергия, которую я ему передала во время беременности.

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