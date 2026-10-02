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Кошка Диджа: самая умная кошка в мире по версии Гиннесса 0 162

Люблю!
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кошка Диджа: самая умная кошка в мире по версии Гиннесса

История о кошке Диджа, которую забрали из приюта.

 

Кошки известны своим своенравным характером. Их трудно заставить делать то, что они не хотят, будь то спать на подготовленном коврике или есть из определенной миски. Не каждая кошка позволит себя погладить, если у нее нет на это настроения.

Собаки, напротив, более покладисты: они с радостью принесут вам тапки и будут выполнять команды за угощение.

Тем не менее, один владелец кошки решил доказать, что его питомец может выполнять команды не хуже собак. Он утверждает, что все зависит от характера животного, а также от любви и терпения хозяина.

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Эта кошка, по имени Диджа, завоевала популярность не только в Австралии, но и во всем мире. Она выполняет не только стандартные команды, такие как «сидеть» и «лежать», но и более сложные трюки, что удивляет многих.

Теперь Диджа стала знаменитостью и получила титул самой умной кошки по версии книги рекордов Гиннесса.

Интересно, что Диджа — не породистая кошка, а обычная дворовая «Мурка», которую мужчина забрал из приюта.

Предлагаем вам посмотреть ролик, где Диджа демонстрирует свои способности. Это будет незабываемое зрелище!

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Редакция BB.LV
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