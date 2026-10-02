Микропластик обнаруживают в разных тканях человеческого организма, однако ученых особенно интересует, как эти частицы влияют на работу внутренних органов. Новое исследование показало: попавший в печень пластик способен накапливаться внутри иммунных клеток и нарушать их нормальную работу.

Исследователи из Боннского университета изучили влияние микропластика на печень и пришли к выводу, что частицы могут нарушать функции находящихся в ней макрофагов. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Иммунные клетки становятся ловушкой для пластика

Макрофаги — важная часть иммунной системы. Они обнаруживают бактерии, поврежденные клетки и инородные частицы, поглощают их, а затем расщепляют.

«Работа с клеточными культурами помогла нам понять, что макрофаги также поглощают и микропластик. Мы задались целью узнать, как именно происходит этот процесс и какие могут быть последствия», — рассказала профессор Эльвира Масс из Института LIMES Боннского университета.

Особое внимание исследователи уделили клеткам Купфера — специализированным макрофагам печени. Они располагаются в синусоидах, мельчайших кровеносных сосудах органа, и контролируют кровь, поступающую из кишечника.

Следовательно, пластиковые частицы, проникшие через кишечник в кровоток, могут встретиться именно с этими иммунными клетками.

Эксперимент продолжался 12 недель

Чтобы проверить гипотезу, ученые давали микропластик мышам через рот. Дозировку рассчитали таким образом, чтобы она, по оценке авторов исследования, была сопоставима с количеством частиц, которое еженедельно может попадать в организм человека.

Спустя 12 недель выяснилось, что клетки Купфера поглотили значительное количество микропластика.

В нормальной ситуации макрофаг захватывает чужеродный объект и перерабатывает его внутри лизосом — клеточных структур, выполняющих своеобразную функцию системы утилизации.

С пластиком возникла проблема: он не расщеплялся и накапливался в лизосомах.

Печень начала накапливать больше жира

Исследователи предполагают, что перегруженные микропластиком макрофаги хуже справляются со своими обычными функциями, включая поглощение патогенов и дефектных клеток. Одновременно меняется их метаболизм.

В ответ клетки печени начинают производить больше аполипопротеинов — белков, участвующих в переносе жиров. В эксперименте это сопровождалось усиленным накоплением жира в печени.

При этом большое значение имел размер частиц. Особенно выраженный эффект наблюдался у микропластика, частицы которого по размерам были сопоставимы с бактериями.

Когда мышам давали пластиковые частицы примерно в десять раз меньшего размера, накопление внутри макрофагов оказалось значительно менее выраженным, а существенных изменений метаболизма печени исследователи практически не обнаружили.

Что это означает для человека

Результаты эксперимента показывают возможный механизм, посредством которого микропластик способен влиять на обмен веществ и иммунные функции печени. Однако важно учитывать, что описанная часть исследования проводилась на мышах и клеточных культурах, поэтому напрямую переносить полученные результаты на людей пока нельзя.

Микропластик может оказаться не просто пассивным «мусором» внутри организма. Эксперимент показал, что определенные частицы способны накапливаться в иммунных клетках печени и менять их работу, одновременно влияя на жировой обмен. Теперь ученым предстоит выяснить, насколько выражен этот эффект у людей и какие последствия может иметь длительное воздействие микропластика.