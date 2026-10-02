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Не только отеки: нефролог назвала признак проблем с почками, который легко пропустить 0 315

Люблю!
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Болезни почек

ChatGPT

Заболевания почек способны долго развиваться практически незаметно. Человек может чувствовать себя нормально и не подозревать о нарушении их работы. Однако иногда организм все же подает сигналы — и один из них можно заметить при обычном посещении туалета.

Как пишет Parade, нефролог Акшта Пай советует обращать внимание на стойкую пену в моче. По словам врача, такой симптом может быть связан с появлением в моче белка, что, в свою очередь, иногда свидетельствует о повреждении почек.

Какая пена должна насторожить

Речь идет не о нескольких пузырьках, которые быстро исчезают. Насторожить может плотная и стойкая пена, которая долго остается на поверхности.

Доктор Пай сравнивает ее с мыльной пеной: мелкие пузырьки держатся вместе и не исчезают. Другой вариант сравнения — пена на поверхности только что налитого пива.

Причиной такого явления может быть повышенное содержание белка в моче. Среди распространенных причин повреждения почек, сопровождающегося потерей белка, врач называет диабет и повышенное артериальное давление.

Однако пенистая моча далеко не всегда означает заболевание. Пузырьки могут появиться, например, из-за сильной струи или большого объема мочи. Если они быстро исчезают, это само по себе обычно не указывает на серьезную проблему.

Еще один сигнал — отеки

На возможные нарушения работы почек способны указывать и отеки, особенно в области ног. Но этот симптом неспецифичен: отечность может возникать и по другим причинам, в том числе при некоторых заболеваниях сердца.

Поэтому определить причину только по внешним признакам невозможно.

Что делать, если пена появляется постоянно

Если необычная пена в моче возникает регулярно и долго не исчезает, доктор Пай рекомендует обратиться к врачу. Обычно одним из первых исследований становится анализ мочи на белок.

Если показатель окажется повышенным, врач может назначить повторное исследование или более подробный анализ. Для оценки фильтрационной функции почек также может потребоваться анализ крови на креатинин.

Раннее выявление нарушений особенно важно, поскольку позволяет своевременно начать лечение и замедлить прогрессирование некоторых заболеваний почек.

Единичное появление пузырьков в моче еще не говорит о болезни. Но если плотная пена возникает регулярно, долго сохраняется или одновременно появились отеки, лучше не игнорировать этот сигнал и обсудить его с врачом.

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#врач #профилактика #диагностика #лечение #симптомы #почки #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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