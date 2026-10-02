Некоторые незаметные ошибки в быту могут медленно разрушать интерьер и негативно сказываться на здоровье.

Все знают, что необходимо выключать свет и закрывать кран, чтобы избежать лишних расходов и предотвратить потоп. Также мы понимаем, что бытовые приборы следует отключать от сети при длительном отсутствии, и что для каждой поверхности нужно использовать подходящие чистящие средства.

Тем не менее, многие из нас допускают мелкие, почти незаметные ошибки в быту, которые со временем наносят ущерб как дому, так и здоровью.

Веник вместо пылесоса

Некоторые хозяйки предпочитают не доставать пылесос для быстрой уборки в маленькой комнате. Проще смести мусор метелкой, особенно на кухне, где это становится обычной практикой при разсыпании чая или крупы.

Однако эксперты рекомендуют сначала пройтись пылесосом: мелкие абразивные частицы, такие как песок, могут поцарапать пол. Со временем поверхность будет становиться мутной, и пол будет выглядеть грязным, даже если его только что помыли.

Забыть о накладках для мебели

Накладки нужны не только для паркетных или ламинатных полов. Даже на ковровом покрытии они могут оказать положительное влияние. Накладки защитят деревянный или глянцевый пол от царапин, линолеум — от растяжений и вмятин, а ковровое покрытие — от потертостей.

Не та влажность

Если у вас на полу паркет или ламинат, важно следить за уровнем влажности в комнате, чтобы покрытие служило дольше. При влажности выше 55 процентов пол может отсыреть, набухнуть и деформироваться, а также начать скрипеть.

По той же причине важно правильно мыть пол: не следует проводить слишком влажную уборку. Эксперты советуют использовать минимальное количество воды, чтобы избежать появления пятен и деформации.

Выливать жир в раковину

Смывать жир в канализацию — не лучшая идея. Остатки масел и жиров могут затвердевать в трубах, смешиваясь с другими остатками, что со временем приводит к засору. Кроме того, запах будет неприятным. Остатки масла — не единственное, что нельзя смывать в канализацию.

Не сливать водонагреватель

Хотя бы раз в год необходимо полностью сливать содержимое водонагревателя. В противном случае вы рискуете преждевременно потерять этот прибор. Со временем минеральные отложения внутри бойлера образуют толстый слой, который может засорять краны, сливы и клапаны.

Это может привести к поломке и необходимости замены водонагревателя, что обойдется не менее чем в 6 тысяч рублей — нужны ли вам такие расходы?

Чистить швы между кафелем средством для унитаза Эти средства не являются универсальными. Агрессивные вещества не следует использовать слишком часто, так как кислоты могут разъедать туалетный фаянс. А что эти кислоты делают с затиркой для швов, легко представить: они разрушают раствор, делая его пористым и способствуя быстрому образованию плесени и желтизны.

Игнорировать вытяжку Вытяжка необходима везде: и в ванной, и на кухне. В ванной она помогает бороться с излишней влажностью, предотвращая появление плесени. На кухне вытяжка нужна не только для осушения воздуха, но и для улучшения его качества.

Это особенно актуально для кухонь с газовыми плитами: исследования показывают, что готовка на газу негативно сказывается на здоровье. Вытяжка и открытое окно помогают минимизировать негативные последствия.

Палисадник слишком близко к дому Клумба под окном — это красиво, но лучше, чтобы она находилась на расстоянии хотя бы метра от стен дома. Многолетние растения, растущие слишком близко к фундаменту, могут медленно разрушать его, накапливая влагу. А если рядом с домом растет крупное дерево, например, береза, то его корни могут повредить фундамент.

Шторы открыты весь день Это правило актуально для тех, кто живет на солнечной стороне. Когда вы дома, хочется впустить как можно больше света. Но если вы уходите, лучше задернуть шторы. Во-первых, это поможет избежать перегрева и духоты в жаркую погоду.

Во-вторых, агрессивный ультрафиолет может повредить пол и мебель, вызывая их выцветание, особенно это касается паркетного пола.