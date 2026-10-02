Многие из нас в детстве мечтали о родителях, с которыми можно было дружить, которые понимали бы нас и уважали наши интересы. Однако такие отношения могут быть далеки от идеальных и даже вредны, по мнению специалистов.

Детям нужны родители

Ранее мы публиковали колонку Анастасии Кокоевой, которая рассмотрела дружбу между родителем и ребенком с обеих сторон. В своей истории она продемонстрировала правоту психологов, утверждающих, что взрослые, ставшие друзьями для своих детей, лишают их родителей.

В этой статье мы обсудим, что такое дружба, почему родителям хочется дружить со своими детьми и к чему это может привести.

Что такое дружба?

По определению психолога и психотерапевта Алены Синкевич, дружба подразумевает «равноправные отношения, построенные на взаимном интересе, уважении и чувстве ответственности друг за друга».

Это означает, что дружба возможна только между равными партнерами, не зависящими друг от друга материально или психологически.

Кроме того, друг — это человек из внешнего мира, который появляется в нашей жизни эпизодически, и в любой момент наши пути могут разойтись. Мы воспринимаем это как само собой разумеющееся.

В случае детско-родительских отношений такая ситуация невозможна. Даже если ребенок нас сильно обидел, он все равно остается нашим ребенком, и мы не можем бойкотировать его или отказаться заботиться о нем.

Как построены отношения в семье?

В семье, как правило, соблюдается строгая иерархия: взрослые принимают на себя роль лидеров, дети подчиняются. У каждого члена семьи есть своя роль и обязанности. Родители заботятся о детях, удовлетворяют их потребности, дают им образование, защищают и помогают в сложных ситуациях. Дети растут, прислушиваются к родителям и учатся жить в обществе.

Для младших членов семьи особенно важно, чтобы система работала исправно, и в ней не происходило перекосов.

Ребенок любого возраста нуждается в сильном и ответственном родителе, на которого можно положиться, и который не будет требовать взамен эквивалентной физической и эмоциональной поддержки.

Получается, что детско-родительские отношения — это по большей части игра в одни ворота. И так и должно быть. При любых обстоятельствах дети должны оставаться детьми, а родители — родителями.

По мере взросления ребенок берет на себя больше обязанностей, и зона его ответственности увеличивается. Психологи считают, что дружба между детьми и родителями возможна лишь тогда, когда дети вырастают, начинают жить самостоятельно и не зависят от своих родных финансово.

Почему родители хотят дружить с детьми?

Часто родителям выгодно дружить со своими детьми, так как такие отношения позволяют им удовлетворять собственные потребности.

Стремление контролировать ребенка

Удобнее всего делать это, когда сам ребенок рассказывает взрослому все свои секреты, а вовлеченный в личную жизнь ребенка родитель помогает ему принимать решения и ведет в правильном направлении.

Страх быть брошенным

В этом случае родитель рассматривает дружбу как залог тесных доверительных отношений с ребенком в будущем.

Желание почувствовать себя молодым

При общении на равных создается иллюзия, что взрослый живет теми же реалиями, что и ребенок, и поэтому отлично понимает его.

Недостаток общения

Родитель привыкает к изолированной жизни или сознательно ограничивает круг своего общения членами семьи и рассматривает ребенка в качестве своего наперсника.

Какие ошибки совершают взрослые, воспринимая детей в качестве друзей?

Взрослые могут нарушать личные границы детей, требуя от них полной откровенности, ведь «от друзей секретов нет».

Они могут воспринимать детей как эмоциональных партнеров, выливая на них свои негативные эмоции, переживания и сожаления, с которыми маленькие дети и подростки не могут справиться.

Также взрослые могут просить у детей помощи или совета в принятии важных жизненных решений, касающихся семейного уклада и отношений с супругом, тем самым взваливая на плечи детей чрезмерную ответственность, к которой те еще не готовы.

Использование дружбы как способа контролировать детей, играя на их страхе огорчить родителей и испортить отношения с ними, также является ошибкой.

Социальный психолог и руководительница благотворительного фонда «Шалаш» Лиля Брайнис считает, что общение с ребенком на равных небезопасно для последнего, так как в большинстве случаев есть риск того, что он столкнется с непонятными чувствами, которые могут его травмировать.

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Какие последствия дружбы между детьми и родителями?

Стремясь максимально погрузиться в жизнь детей, понять их переживания и, подчас излишне откровенничая с ними, родители не замечают, как ограничивают самостоятельность детей и пытаются заставить их решать не соответствующие их возрасту проблемы.

Непослушание и неприятие родительского авторитета

Общаясь с родителями на равных, дети не чувствуют их авторитета и не видят причин подчиняться их требованиям. Меж тем, по мнению психолога Лиза Дамур, дети любого возраста нуждаются в дисциплине больше, чем в любви.

Несмотря на то, что подростки активно сопротивляются родительским правилам, в ситуации вседозволенности и отсутствия ограничений они испытывают повышенную тревожность и беспокойство.

Нарушение личных границ

Психоаналитик Александр Усков подчеркивает, что родители не должны требовать от своих детей делиться с ними всем, что происходит в их жизни. Более того, для самих детей (особенно подростков) очень важно иметь собственные секреты, и взрослым важно принять это и уважать (а еще научиться стучать в дверь прежде, чем зайти в комнату ребенка).

Отказ от самостоятельности

Родители, которые не могут принять того, что у их детей появилась личная жизнь, и пытаются «дружбой» привязать их к себе, мешают им взрослеть, становиться самостоятельными и строить отношения со сверстниками. «Дети, которые дружат с родителями, сложно принимают самостоятельные решения: им сначала нужно обсудить все с папой и мамой и получить их одобрение», — объясняет психолог Ольга Некрасова.

Блокировка негативных эмоций

Дети часто злятся на родителей, и это нормально. Им важно иметь возможность открыто выражать свои негативные эмоции, не рискуя при этом своими отношениями с родителями.

Если же взрослый позиционирует себя как друг, то у детей может возникнуть иррациональный страх сделать что-то не так, что приведет к потере дружбы с родителем. Чтобы этого не случилось, вместо того, чтобы дать выход негативным эмоциям и сбросить напряжение, дети предпочтут заблокировать эти чувства, продолжая накапливать их внутри.

Неумение справляться с конфликтами

Исследования Джессики Миллер в 2002 году показали, что дети, растущие с либеральными родителями, которые предпочитают дружить, а не воспитывать, чаще попадают в конфликтные ситуации и хуже справляются с ними, в том числе спешат применять силу.

Чрезмерная ответственность

Другое исследование выявило, что дети испытывают сильный стресс, когда родители делятся с ними своими заботами, такими как финансовые трудности или проблемы в личной жизни. Более того, излишняя откровенность отнюдь не помогает родителям сблизиться с детьми, а скорее перекладывает на хрупкие детские плечи непосильный груз ответственности.

Какими должны быть отношениями между детьми и родителями?

Безусловно, с детьми важно формировать хорошие доверительные отношения, но при этом не забывать о своих родительских обязанностях, уважении границ каждого члена семьи и дисциплине.

По мнению психолога Анны Скавитиной, теплые доброжелательные отношения в семье могут быть достигнуты, когда родители поддерживают свой авторитет, не прибегая к насилию, и пытаются договориться со своими детьми, выслушивая их мнение, но принимая решения, ориентируясь на собственный опыт.

Для родителя нормально быть строгим и даже бесить своих детей, при этом обеспечивая их всем необходимым, будь то еда, одежда или поддержка и забота. По словам самих детей, родители в любом случае не могут стать их друзьями, потому что они им намного важнее и ближе.

В любом случае ребенок — это не ваш психолог, родитель или друг. Вы не можете строить общение с ребенком на равных в силу разницы опыта, возраста, восприятия. Не взваливайте на него свои чувства, не разделяйте с ним свою ответственность.

Будьте родителями — это классно, хоть и сложно!