С возрастом меняется не только внешность и физическая выносливость. Постепенно может ухудшаться и способность сохранять равновесие — навык, от которого напрямую зависят уверенная ходьба, возможность подниматься по лестнице и самостоятельность в повседневной жизни.

Особенно серьезной эта проблема становится в пожилом возрасте. Падение может закончиться переломом, долгим восстановлением и ограничением подвижности. Поэтому устойчивость — это не просто показатель хорошей физической формы, а важная составляющая здоровья.

Как организм удерживает нас на ногах

За равновесие отвечает не один орган. Мозг одновременно анализирует информацию, поступающую от зрения, вестибулярного аппарата и проприоцептивной системы — своеобразного внутреннего «датчика» положения тела.

Глаза позволяют ориентироваться в пространстве и оценивать поверхность под ногами. Поэтому стоять с закрытыми глазами обычно значительно сложнее.

Вестибулярный аппарат во внутреннем ухе реагирует на движения и изменение положения головы, помогая мозгу определить, как тело расположено в пространстве.

Еще один важный источник информации — рецепторы в мышцах, суставах, сухожилиях и стопах. Благодаря им мозг постоянно получает сведения о положении рук и ног и распределении нагрузки.

Все эти сигналы обрабатываются практически мгновенно, после чего мышцы получают команды, необходимые для сохранения устойчивости.

Почему с годами удерживать баланс сложнее

С возрастом может уменьшаться мышечная сила, замедляться реакция, снижаться чувствительность стоп и суставов. Свою роль играют изменения зрения и работы вестибулярной системы.

На устойчивость способны влиять заболевания и некоторые лекарства. В частности, препараты, вызывающие сонливость или головокружение, могут повышать вероятность падения. Если появилась необычная шаткость, принимаемые лекарства стоит обсудить с врачом, но самостоятельно отменять их не следует.

При этом возраст вовсе не означает неизбежную потерю равновесия. Регулярное движение и упражнения помогают поддерживать силу мышц и координацию.

Как проверить равновесие дома

Для простой проверки можно попробовать постоять на одной ноге.

Делать это следует рядом с надежной опорой — стеной или тяжелым столом. С пола лучше заранее убрать коврики, провода и другие предметы, о которые можно споткнуться.

Снимите обувь, встаньте прямо, перенесите вес на одну ногу, а вторую согните в колене и приподнимите. Засеките, сколько времени удается сохранять положение, не опуская ногу на пол.

После отдыха тест можно повторить с закрытыми глазами, но только если первый вариант не вызывает трудностей и рядом есть надежная опора. При появлении неустойчивости попытку следует сразу прекратить.

Если человек уже падал или испытывает выраженные проблемы с равновесием, проводить такой эксперимент самостоятельно не стоит.

Сколько секунд считается нормой?

Ориентироваться исключительно на секундомер не следует. Единой цифры, которая позволяла бы самостоятельно определить состояние здоровья или риск падения, нет: результат зависит от возраста, здоровья и методики проведения теста.

Гораздо показательнее изменения. Если раньше человек уверенно держал равновесие, а теперь это внезапно стало значительно сложнее, на проблему стоит обратить внимание.

Когда лучше обратиться к врачу

Поводом для консультации могут стать повторяющиеся падения, усиливающаяся шаткость, головокружение, ощущение вращения окружающих предметов, онемение или слабость конечностей и заметная неуверенность при ходьбе.

Если нарушение равновесия возникло внезапно и одновременно появились проблемы с речью, сильная слабость с одной стороны тела, двоение в глазах или другие острые неврологические симптомы, необходима срочная медицинская помощь.

Поддерживать баланс можно в любом возрасте. Ходьба, упражнения для мышц ног и тренировка координации помогают дольше сохранять устойчивость. И лучше обратить внимание на равновесие до первого падения, а не после него.