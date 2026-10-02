Водолей, Близнецы и Стрелец оказались в тройке знаков Зодиака, которым, согласно астрологическому рейтингу, сложнее всего заставить себя заниматься домашней рутиной. Они всегда найдут занятие поинтереснее, чем мытье полов, стирка или приготовление ужина.

Далеко не каждый готов посвятить свободный день генеральной уборке, глажке белья или стоянию у плиты. Астрологи составили шуточный рейтинг знаков Зодиака по их отношению к домашним обязанностям — от тех, кто вполне способен поддерживать порядок, до настоящих мастеров откладывать хозяйственные дела на потом.

12-е место — Телец

Тельцы ценят комфорт и уют, поэтому может показаться, что их дом всегда должен выглядеть идеально. Однако представители этого знака гораздо больше любят наслаждаться результатом, чем заниматься его достижением. Если кто-нибудь другой приготовит ужин, наведет порядок и красиво сервирует стол, Телец с удовольствием оценит проделанную работу.

11-е место — Дева

Дева не просто убирает — она способна организовать целую операцию с дезинфекцией, перечнем задач и последующей проверкой результата. Поэтому проблема Дев заключается скорее не в нежелании заниматься хозяйством, а в чрезмерной серьезности подхода. После такой генеральной уборки домочадцы могут еще долго выяснять, куда теперь положены привычные вещи и к чему вообще разрешено прикасаться.

10-е место — Рак

Раки ценят домашний уют и нередко с удовольствием готовят для семьи. Но многое зависит от настроения. Если сегодня Раку хочется завернуться в плед и провести вечер в спокойствии, даже запланированный ужин вполне способен переместиться на следующий день.

9-е место — Козерог

Козероги умеют организовывать быт и способны поддерживать дома практически образцовый порядок. Но хозяйство для них часто становится еще одним проектом, который необходимо грамотно выполнить. Продукты могут быть аккуратно рассортированы, а домашние дела расписаны заранее, однако внезапного желания испечь пирог исключительно ради хорошего настроения от Козерога можно и не дождаться.

8-е место — Скорпион

Если Скорпион решил навести порядок, результат может оказаться безупречным. Совсем другое дело — заставить его заниматься уборкой лишь потому, что кто-то считает, будто сегодня для нее подходящий день. Давление и фраза «так положено» здесь вряд ли помогут.

7-е место — Лев

Львы любят красивую обстановку, эффектную сервировку и комплименты гостей по поводу интерьера. Однако ежедневная невидимая работа, необходимая для поддержания этой красоты, привлекает их гораздо меньше. Мытье полов, сортировка белья и чистка ванной комнаты плохо сочетаются с представлением Льва о красивой жизни.

6-е место — Овен

Овен может за один час справиться с объемом работы, который у другого человека займет половину дня. Главное для него — быстро добиться результата. Поэтому после стремительной уборки может выясниться, что некоторые детали остались без внимания. В представлении Овна задача уже выполнена, а положение каждой диванной подушки — вопрос второстепенный.

5-е место — Рыбы

Рыбы способны совершенно забыть о необходимости приготовить ужин, потому что заслушались музыкой, увлеклись сериалом или просто задумались о чем-то своем. В их доме при этом может быть очень уютно. Просто представление Рыб об идеальном порядке иногда заметно отличается от общепринятого.

4-е место — Весы

Весам нравятся стильные интерьеры, красивые детали, свечи и эффектно оформленные блюда. Все идет прекрасно до момента, когда возникает необходимость убрать последствия этой красоты. Как только появляется вопрос о том, кому мыть гору посуды, у Весов неожиданно могут обнаружиться другие неотложные дела.

3-е место — Стрелец

Стрельцу гораздо ближе путешествия, приключения и неожиданные планы, чем жизнь по расписанию «уборка — стирка — приготовление ужина». А если беспорядок становится слишком заметным, существует радикальное решение — отправиться куда-нибудь, где его просто не будет видно.

2-е место — Близнецы

Близнецы вполне способны начать уборку с самыми серьезными намерениями. Но через десять минут им попадется старый фотоальбом, еще через пять вспомнится забавная история, затем потребуется срочно написать нескольким друзьям. В результате вместо приготовленного ужина появляется заказанная пицца, а уборку приходится переносить. Монотонная бытовая рутина — явно не любимая стихия этого знака.

1-е место — Водолей

Первое место достается Водолею. Представители этого знака могут искренне удивляться, зачем тратить столько времени на мытье полов и другие повторяющиеся домашние дела, когда вокруг существует множество более интересных занятий.

Идеальный дом Водолея — это место, где работает Wi-Fi, всегда найдется кофе, можно поговорить с интересными людьми и, желательно, есть кто-нибудь, кто время от времени незаметно включает стиральную машину.

Разумеется, подобные астрологические рейтинги стоит воспринимать прежде всего как развлечение: любовь или нелюбовь к домашним обязанностям зависит от привычек, образа жизни и характера конкретного человека, а не от его знака Зодиака.