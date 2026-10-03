У одних гора одежды на стуле может лежать неделями, а другие замечают каждую пылинку и не успокаиваются, пока все вещи не окажутся на своих местах. Астрологи назвали пять знаков Зодиака, представители которых особенно ценят чистоту и порядок в доме.

Как пишет kerteszkedj.hu, любовь к порядку у этих знаков проявляется по-разному: одни стремятся к безупречной организации, другим важны уют и комфорт, а третьи просто не могут спокойно смотреть на вещи, нарушающие гармонию интерьера.

Дева

Девы возглавляют список главных любителей порядка. По мнению астрологов, они внимательны к мелочам и способны заметить пыль там, куда остальные даже не посмотрят.

Уборка для Дев — не обязательно неприятная обязанность. Наведение порядка может действовать на них успокаивающе. Специи — по алфавиту, одежда — по цветам, а каждой вещи отведено свое место.

Козерог

Козерогам порядок нужен прежде всего для удобства. Им проще работать и заниматься повседневными делами, когда пространство хорошо организовано.

Они предпочитают практичные системы хранения, не любят лишних вещей и склонны придерживаться установленного распорядка. Если Козерог начал уборку или разбор шкафа, он, скорее всего, доведет дело до конца.

Телец

Для Тельцов дом — место комфорта, поэтому чистота тесно связана для них с уютом. Свежее постельное белье, чистые ковры, аккуратно расставленные подушки и приятные запахи создают ту атмосферу, в которой они чувствуют себя лучше всего.

При этом Тельцы обычно не торопятся: порядок они наводят методично и основательно.

Рак

Раки особенно ценят домашнюю атмосферу. Их представление о порядке — это не стерильные комнаты, а чистый, удобный и теплый дом, в котором приятно находиться самим и принимать гостей.

На кухне все должно быть под рукой, в гостиной — уютно, а памятные фотографии и дорогие сердцу вещи вовсе не считаются лишними.

Весы

Для Весов порядок прежде всего связан с красотой и гармонией. Беспорядок способен раздражать их уже потому, что портит общую картину.

Мебель, цветы, декор и цветовая гамма должны сочетаться между собой. А от вещи, которая постоянно выбивается из интерьера, Весы скорее избавятся, чем будут искать для нее случайное место.

А кто на другом полюсе?

По версии астрологов, Стрельцы и Близнецы относятся к уборке несколько иначе. Они способны внезапно взяться за наведение порядка с огромным энтузиазмом — особенно если выясняется, что скоро придут гости.

У каждого из пяти знаков своя причина поддерживать порядок: Деве важна безупречность, Козерогу — организованность, Тельцу и Раку — домашний комфорт, а Весам — эстетическая гармония. Впрочем, астрология не имеет научного подтверждения, поэтому подобные характеристики стоит воспринимать прежде всего как развлекательные.