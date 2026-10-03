Небольшая порция орехов каждый день может оказаться полезной для сосудов и сердца. Новый анализ показал: у людей, регулярно употребляющих орехи, риск развития повышенного артериального давления был ниже. При этом исследователи выяснили, какое количество связано с наиболее заметным эффектом.

Как пишет Health, ученые проанализировали восемь ранее проведенных исследований, включавших более 20 тысяч случаев гипертонии. Речь идет о наблюдательных исследованиях, поэтому результаты показывают связь между употреблением орехов и риском высокого давления, но не доказывают, что именно орехи являются причиной его снижения.

Сколько орехов нужно есть

У людей, употреблявших больше всего орехов, относительный риск развития гипертонии оказался на 16% ниже по сравнению с теми, кто ел их меньше всего.

Еще более интересный результат исследователи получили при оценке количества: употребление примерно 30–35 граммов орехов в день — около одной горсти — было связано приблизительно с 26-процентным снижением относительного риска гипертонии.

При этом после 25–35 граммов дополнительного усиления эффекта практически не наблюдалось.

«Пока можно говорить о том, что одной порции в день может быть достаточно для снижения риска», — объяснил один из авторов исследования, специалист по эпидемиологии и биостатистике Имперского колледжа Лондона Дагфинн Ауне.

Почему орехи могут быть полезны сосудам

Исследование не позволило установить, какие именно орехи наиболее эффективны. Однако многие из них содержат вещества, связанные со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог Крейг Басман обращает внимание прежде всего на магний, калий и полезные ненасыщенные жиры.

Кроме того, орехи содержат L-аргинин — аминокислоту, которую организм использует для производства оксида азота. Это соединение участвует в расслаблении и расширении кровеносных сосудов.

Еще один важный компонент — клетчатка. Некоторые орехи, например миндаль, содержат растворимые пищевые волокна. Они способны связывать холестерин в пищеварительном тракте и способствовать его выведению из организма.

Какие орехи выбрать

Хотя новый анализ не сравнивал отдельные виды орехов, предыдущие исследования дают некоторые подсказки.

По словам Басмана, наиболее убедительные данные о влиянии на артериальное давление накоплены в отношении фисташек и грецких орехов.

В частности, систематический обзор и метаанализ 2015 года показал, что фисташки среди изученных орехов продемонстрировали наиболее заметный эффект в отношении как систолического, так и диастолического давления. В других исследованиях благоприятный эффект грецких орехов наблюдался у отдельных групп, включая пожилых людей и людей с повышенным сердечно-сосудистым риском.

Соленые и засахаренные — уже другой вариант

Специалисты предупреждают: потенциальная польза может быть менее очевидной, если орехи сильно посолены или покрыты сахаром.

Не стоит забывать и об их высокой калорийности. Поэтому имеет значение размер порции — те самые примерно 30 граммов выглядят по-разному в зависимости от вида орехов.

Горсть несоленых орехов в день может стать полезным дополнением к рациону, особенно если речь идет о фисташках, грецких орехах или миндале. Но воспринимать их как средство от гипертонии нельзя: исследование обнаружило связь, а не доказало прямой лечебный эффект. При уже повышенном давлении орехи не заменяют назначенное врачом лечение и другие меры по защите сердца.