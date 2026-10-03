Мы собрали советы и хитрости, которые помогут цветоводам в уходе за растениями.

Пересадка осенью?

Многие цветоводы не решаются на осеннюю пересадку растений, опасаясь потревожить их перед зимним периодом покоя. Однако такие опасения могут быть напрасными.

Растения, которые не были пересажены весной, лучше пересадить осенью, чем оставлять их зимовать в старом истощенном грунте и тесном горшке. Важно учитывать некоторые моменты.

Если на кустах растений имеются бутоны, цветки или плоды, с пересадкой лучше подождать. Вместо этого можно заменить верхний слой грунта и внести комплексные удобрения.

Не следует пересаживать больные и ослабленные растения. Сначала их нужно вылечить (обрезать больные ветви, обработать лечебными препаратами) и дать время восстановиться, обеспечив рассеянный солнечный свет, регулярный полив, рыхление верхнего слоя почвы и опрыскивание.

Подмерзшие на балконе или обожженные солнцем растения также могут не вынести пересадки. Им необходимо время, чтобы окрепнуть и выпустить новые здоровые побеги.

Заготовка грунта

Я предпочитаю не покупать землю в магазине, если у меня есть дача и рядом лес.

Для приготовления лиственной земли я собираю прелые листья под грушами, яблонями, орешником, тополями, вязами, березами, кленами и липами. Делаю из них кучу и на протяжении года 3-4 раза поливаю ее слабым раствором навоза, 2 раза перелопачиваю, добавляя гашеную известку по 0,5 кг на 1 кв. м. Полученный субстрат подходит для геснериевых, папоротников, орхидей, бегоний, для укоренения черенков и посева семян.

Дерновую землю можно найти на лугах, поросших травой (но не щавелем, хвощом или осокой). Пласты дерна 10-15 см, снятые лопатой, надо сложить в кучу до 1 м в высоту.

Переслоить их перепревшим навозом с добавлением негашеной известки (по 3 кг на 1 кв. м), дерна и суперфосфата (1 кг на 1 кв. м). В течение года 2 раза кучу перелопатить. Потом просеять дерн и использовать для посадки лимонов, пальм, роз и лавра.

Торфяная земля изготавливается из верхового торфа. Сложите его в кучки до 70 см и смешайте с древесной золой, по 12 кг на 1 кв. м торфа. Вылеживаться субстрат должен до 3 лет. При этом следите, чтобы торф был постоянно сырым, и 3-4 раза в год перелопачивайте его. Сажать в торфяной субстрат можно азалии, гортензии, камелии и рододендроны.

Перегной я делаю из огородной земли и навоза (1:1). Добавляю селитру или мочевину по 1 кг на 1 кв. м смеси. За год перелопачиваю кучу 2-3 раза. Когда запах у перегноя станет как у обычной почвы, просеиваю его и применяю для посадки любых цветов.

Как я спасала калатею

Если от избытка влаги корни калатеи начинают загнивать, попробуйте спасти растение, как это сделала я.

Сначала промыла корни теплой водой, отделила гнилые корни, затем промыла оставшиеся в светло-розовом растворе марганцовки. Далее поместила растение в пластиковую прозрачную банку с влажным мхом сфагнумом. На дно банки накрошила пенопласт слоем 2,5 см. Накрыла калатею прозрачным пакетом и поставила под настольную лампу. Через 3 недели появились новые корни.

Когда калатея окрепла, пересадила ее в широкий горшок с готовым субстратом для эпифитов (купила в магазине), содержащим древесные остатки, сосновую кору, мох сфагнум и порошок древесного угля. Калатея быстро пошла в рост, появились новые листья. Довольная своей работой, я поставила горшок на поддон с влажной галькой и наливаю в поддон воду так, чтобы горшок не касался днищем воды, чтобы не повторить прежних ошибок.

Пусть кактусов будет больше!

Я давно коллекционирую кактусы и испробовала разные методы их размножения. На мой взгляд, самые эффективные - размножение детками и черенками.

Первый метод заключается в том, чтобы выбрать тот "кактусенок", у которого уже есть воздушные корешки, и отделить его от материнского растения. Чтобы не уколоться, используем пинцет или кусочек плотной бумаги.

Отделенный кактус оставляем на 5-7 дней подсыхать в вертикальном положении. Затем помещаем его в горшок с земляной смесью для кактусов и ставим рядом с "родителем". Первое время, пока на верхушке не появится ярко-зеленое пятно, поливаем новенького умеренно.

Размножение черенками делаем аналогично. Острым ножом срезаем выбранную часть кактуса и, опять же, на неделю оставляем сохнуть в вертикальном положении. Место среза у материнского растения присыпаем сухой землей. После посадки черенка на месяц оставляем его без полива.

Природный фильтр для жесткой воды

В нашей местности очень жесткая вода, поэтому цветы, которые я ею поливала, всегда росли вяло, часто болели и почти не цвели. Я пробовала отстаивать воду, кипятить ее, добавлять лимонную кислоту... Однажды я увидела, как соседка пропускает поливную воду через воронку с мхом сфагнумом. Он втягивает жесткие примеси, но полезные вещества в воде остаются. Такая вода - самая подходящая для полива.

Фильтрующий мох должен быть сухим и измельченным. Его можно купить готовым в цветочном магазине или набрать в лесу, а дома высушить и потолочь. Затем в марлечку насыпать горсть мха, завязать, положить в воронку и пропустить отстоянную воду. Одного мешочка хватит на несколько раз, потом мох нужно заменить.

Я уже около 3 месяцев фильтрую воду таким образом. Белый налет на земле в горшках перестал появляться, и цветы стали выглядеть лучше.

Польза аспирина

Аспирин может быть полезен в уходе за домашними растениями. Например, чтобы дольше сохранить цветы, необходимо растворить таблетку аспирина в воде, в которой они находятся. Это увеличит срок жизни растений в 1,5-2 раза.

Если земля в горшке отличается низкой кислотностью или заражена грибком, достаточно полить ее раствором аспирина (1 таблетка на 1 л воды). Это поможет восстановить кислотный баланс и обезвредить грибок.

Одомашнила маракуйю

Моя дочь со своим мужем привезли плод маракуйи из свадебного путешествия в жаркую страну. Я решила посадить семена, и все они взошли! Я распикировала растения и стала дарить друзьям. Дома, на застекленном балконе, они быстро пошли в рост, а вот в теплице с помидорами не подросли, возможно, им не понравилось соседство.

Кстати, пассифлора - это местная маракуйя. После хорошего цветения она может дать небольшие плоды, которые используются в кулинарии.

Я надеюсь на цветение своей маракуйи и жду плодов!

"1000 секретов".