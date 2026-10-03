Прыщи на спине и плечах могут вызывать дискомфорт и даже привести к пигментации и шрамам.

Причины появления прыщей

Летний период, жара и чрезмерное воздействие ультрафиолета могут активизировать обменные процессы в организме. Чрезмерный загар может вызвать воспаление, излишнее ороговение кожи и увеличение выделения кожного сала, что приводит к появлению прыщей. Важно помнить, что высыпания на теле могут проявляться в виде угрей, кист или воспаленных шишек. Однако иногда это может быть и не прыщи, например, фолликулит — инфекция волосяных фолликулов, вызванная скоплением пота и загрязнений. Поэтому рекомендуется обратиться к дерматологу для точной диагностики.

Прыщи на спине и плечах возникают из-за накопления омертвевших клеток кожи и кожного сала в порах, а также из-за чрезмерного роста бактерий Cutibacterium acnes, что вызывает воспаление. Обычно такие высыпания появляются в период полового созревания, чаще всего у мужчин. Основные области поражения — это верхняя и нижняя часть спины, а также плечи. Люди с жирной кожей или гормональными нарушениями, такими как синдром поликистозных яичников, более подвержены этому виду акне.

Косметолог-эстетист объясняет, почему появляются прыщи на спине и плечах:

Ультрафиолетовые лучи

После лета многие замечают высыпания на спине и плечах, которые могут сопровождаться зудом и дискомфортом. Это часто связано с реакцией на ультрафиолет. Дерматологи называют это фотодерматитом, который чаще возникает у людей, склонных к аллергии на солнце или тех, кто долго находился на солнце без защиты SPF.

Неправильное питание

Проблемы с кожей могут возникнуть из-за неправильного питания, особенно в летний период, когда многие употребляют много деликатесов, специй и алкоголя. Это может негативно сказаться на работе желудка и, как следствие, на состоянии кожи.

Повышенное потоотделение

Сильная жара активизирует работу сальных желез, что также может привести к воспалениям на теле. Это может происходить и при гормональных сбоях.

Неправильный уход

Летом многие продолжают использовать косметику, которая закупоривает поры и обезвоживает кожу, что способствует появлению прыщей. Важно выбирать натуральные кремы и гели, которые позволят коже "дышать".

Способы борьбы с прыщами на спине и плечах

1. Не стоит выдавливать и ковырять прыщи, так как это может привести к размножению бактерий и усугубить ситуацию, увеличивая риск появления темных пятен и рубцов.

2. Если у вас фолликулит, трение о кожу только усугубит проблему. Узкая одежда также может способствовать воспалению.

3. Принимайте душ сразу после тренировки, так как жара и влажность способствуют росту бактерий. Обратите внимание на состав шампуня и кондиционера, так как они могут вызывать прыщи.

4. Увеличивайте время пребывания на солнце постепенно, чтобы кожа привыкала к УФ-лучам. Летом полезно использовать термальную воду с селеном для защиты кожи.

5. Стирайте одежду после каждой тренировки, чтобы удалить пот и грязь, которые могут раздражать кожу.

6. Избегайте средств с подсушивающим эффектом для умывания. Используйте специальные косметические салфетки для удаления излишков пота и жира.

7. Скрабирование кожи может усугубить проблему. Используйте мягкие средства по уходу за кожей без отдушек.

8. Меняйте или стирайте простыни один-два раза в неделю, чтобы удалить бактерии и омертвевшие клетки кожи.

9. При гормональных прыщах измените рацион, включая грецкие орехи, морепродукты и листовую зелень, и избегайте продуктов с высоким содержанием сахара.

10. Включите пробиотики в свой рацион и уход за кожей для улучшения микробиома.

11. Используйте средства с перекисью бензоила, салициловой или гликолевой кислотой для борьбы с прыщами, но дайте им время для действия.