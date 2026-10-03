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«Квартиры купил Тимма»: адвокат семьи баскетболиста сделала новое заявление о Седоковой 0 324

Люблю!
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Седокова

В Останкинском суде продолжается разбирательство между семьей покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и его бывшей супругой Анной Седоковой. Представители семьи спортсмена утверждают, что располагают документами, которые могут иметь значение для спора об имуществе.

Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала об итогах очередного судебного заседания. По ее словам, суд удовлетворил заявленное представителями семьи ходатайство, а в материалы дела были представлены документы, которые, как утверждает сторона истцов, свидетельствуют о приобретении недвижимости Тиммой еще до его брака с Седоковой.

Квартиры купил Тимма?

Гаврилова заявила, что квартиры, которыми впоследствии распоряжалась Седокова, были приобретены Янисом Тиммой до заключения брака.

«Все квартиры, которыми располагала в свое время Анна Владимировна Седокова, были куплены до брака Янисом Тиммой, а не Седоковой до брака», — заявила адвокат.

При этом речь идет о позиции одной из сторон судебного процесса. Окончательной оценки представленным доказательствам суд пока не дал.

Спор вокруг брачного договора

Отдельным предметом разбирательства стал брачный договор, заключенный в США. Представитель семьи Тиммы ставит под сомнение его юридическую силу.

Отвечая на вопрос, считает ли она документ поддельным, Гаврилова уточнила, что называет его не фальшивым, а «ничтожным».

По версии адвоката, именно на основании этого договора имущество Тиммы оказалось у Седоковой, при этом самому баскетболисту, как утверждает Гаврилова, ничего передано не было.

Юрист также не согласилась с доводами стороны Седоковой относительно возможного истечения срока исковой давности.

Судебный процесс продолжается, окончательного решения по имущественному спору пока нет.

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#недвижимость #брак #адвокат #документы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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