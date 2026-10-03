Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поделилась новым снимком актера, который несколько лет живет с тяжелым заболеванием — лобно-височной деменцией. Фотография вызвала эмоциональную реакцию поклонников голливудской звезды.

На опубликованном снимке Уиллис позирует в панаме, солнцезащитных очках и футболке с ярким рисунком. Актер выглядит расслабленным, а сама фотография заметно отличается от привычных кадров знаменитости времен его активной кинокарьеры.

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Публикация появилась не случайно. Эмма Хеминг приурочила ее к Всемирной неделе осведомленности о лобно-височной деменции — заболевании, с которым столкнулась их семья.

Супруга актера отметила, что Уиллис всегда гордился возможностью помогать семьям, столкнувшимся с деменцией, а также людям, которые ежедневно ухаживают за такими пациентами. По словам Эммы, даже после ухода из кино ее муж продолжает оставлять после себя важное наследие.

«Он есть и всегда будет легендой. И я так горжусь тем, что являюсь его женой», — написала Хеминг.

Поклонники Уиллиса тепло отреагировали на новую фотографию. В комментариях многие признавались, что следят за творчеством актера десятилетиями, и благодарили его супругу за то, что она продолжает рассказывать о его жизни.

«Я люблю Брюса с тех пор, как был подростком. А сейчас я люблю вас, Эмма», — написал один из пользователей.

«Он счастлив, что у него есть такая преданная жена, как ты», — отметил другой.

«Брюс — легенда», — лаконично добавил еще один поклонник.

О проблемах со здоровьем Уиллиса его семья впервые публично сообщила в 2022 году. Тогда стало известно, что актер завершает карьеру после того, как у него диагностировали афазию. В феврале 2023 года семья уточнила диагноз — лобно-височная деменция (FTD).

С тех пор Уиллис практически не появляется на публичных мероприятиях, а новостями о его состоянии и семейной жизни периодически делятся его близкие.

Брюс Уиллис известен зрителям по десяткам картин, среди которых «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Шестое чувство», «Пятый элемент» и «Армагеддон». За несколько десятилетий в кино он стал одной из самых узнаваемых звезд Голливуда.