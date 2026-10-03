Постоянное недовольство родителей не всегда остается в прошлом вместе с детством. Повзрослев, человек может продолжать доказывать окружающим свою состоятельность, болезненно воспринимать ошибки, сомневаться в собственных решениях и пытаться заслужить одобрение даже тех людей, мнение которых для него не должно быть определяющим.

Разберемся, какие психологические особенности автор материала связывает с частой критикой в детстве и что можно попробовать изменить во взрослом возрасте.

1. Стремление все делать идеально

Ребенок, которого часто критикуют, может привыкнуть к мысли: похвалу и любовь нужно заслужить безупречным поведением и результатами. Тогда любая ошибка начинает восприниматься почти как катастрофа.

Во взрослом возрасте внешний критик превращается во внутреннего. Даже после хорошо выполненной работы человек думает: «Можно было лучше» или «Этого недостаточно».

Что делать. Попробовать чаще пользоваться принципом «достаточно хорошо». Перед очередной попыткой довести результат до совершенства стоит спросить себя: действительно ли работа требует улучшения или это говорит внутренний перфекционист? Полезно также сознательно разрешать себе небольшие несовершенства и наблюдать, что ничего страшного при этом не происходит.

2. Постоянно сомневаться в собственном выборе

Если детские решения регулярно критиковали или высмеивали, со временем может закрепиться убеждение, что собственному выбору доверять нельзя.

В результате даже простое решение превращается в мучительный процесс: человек долго сравнивает варианты, боится ошибиться и иногда предпочитает вообще ничего не предпринимать.

Что делать. Небольшие решения можно принимать с ограничением по времени. А перед серьезным выбором задать себе другой вопрос: что принесет больше проблем — возможная ошибка или отказ от решения и упущенная возможность?

3. Слишком внимательно следить за настроением окружающих

Ребенок, которому приходилось заранее определять настроение родителей, чтобы избежать очередной критики или конфликта, может перенести эту привычку во взрослую жизнь.

Он замечает малейшие изменения в голосе, выражении лица и поведении собеседника и нередко автоматически связывает их с собой: «Наверное, я что-то сделал не так».

Что делать. В такой ситуации полезно спросить себя: «Есть ли реальные доказательства того, что человек расстроен именно из-за меня?» Второй важный вопрос — «Что сейчас чувствую я и что нужно мне?»

4. Мешать самому себе добиваться успеха

Еще одной возможной особенностью автор материала называет самосаботаж. При приближении к важной цели человек неожиданно начинает откладывать дела, опаздывать, отказываться от возможностей или убеждать себя, что продолжать бессмысленно.

За таким поведением может скрываться страх неудачи или привычное представление о себе как о человеке, который «недостаточно хорош».

Что делать. Один из предложенных способов — вести дневник достижений, записывая туда даже небольшие успехи. Это позволяет чаще замечать не только промахи, но и то, с чем человек успешно справляется.

5. Стыдиться собственных чувств и потребностей

Если детские переживания высмеивались или игнорировались, человек может привыкнуть скрывать эмоции и считать свои потребности обременительными для окружающих.

Ему трудно попросить о помощи, признаться, что он устал, расстроен или нуждается в поддержке. В результате чувство одиночества может сохраняться даже при наличии близких людей.

Что делать. Начать с признания собственных эмоций и учиться называть их словами. Следующим шагом могут стать небольшие просьбы о помощи или поддержке — сначала к тем, кому человек доверяет.

6. Не уметь принимать комплименты

«Да ничего особенного», «Мне просто повезло», «Любой бы справился» — привычная реакция человека, которому трудно поверить в искренность похвалы.

Комплимент может вызывать не радость, а неловкость и подозрение: если окружающие узнают меня лучше, они обязательно разочаруются.

Что делать. Вместо попытки немедленно обесценить похвалу можно ограничиться простым: «Спасибо, мне приятно это слышать». Постепенно принимать доброжелательное отношение окружающих становится легче.

Частая критика в детстве действительно может повлиять на то, как человек впоследствии относится к себе и окружающим, однако перечисленные особенности нельзя считать универсальными признаками такого опыта. Они могут возникать по самым разным причинам. Если самокритика, тревожность, страх ошибок или сложности в отношениях заметно мешают повседневной жизни, разобраться в их причинах может помочь психолог или психотерапевт.