Как правило, новоиспеченным родителям с большим удовольствием на подмогу приходит «тяжелая артиллерия» – бабушки. Помощь от старшего поколения бесценна. Современная молодая семья готова к рождению первенца только в теории, благодаря специальным курсам для будущих родителей и массе информации из интернета. На практике же получается все совсем не так, как предполагалось: послеродовая депрессия мамы, бессонные ночи, колики, газики, зубки и т.д. выматывают новичков так, что из головы вылетают все советы, полученные ранее. А обновить информацию в голове просто нет времени и сил.

В таких случаях помощь бабушек и дедушек оказывается очень кстати. Но между тем, опыт бабушек тоже не всегда положительный. Многое забылось, а некоторые советы могут быть совершенно абсурдными. Иногда это древние советы по уходу и воспитанию детей, которые являются пережитками прошлого, как, например, приметы и суеверия.

Для гармонии в семье бабушке нужно собрать всю свою мудрость в кулак, набраться терпения и отказаться от топ-20 вредных советов, которые точно есть в ее арсенале, но неприменимы в современном мире по ряду причин. Такие советы способны испортить отношения с детьми и навредить внучатам.

Дорогие бабушки и уважаемые дедушки, представляем вашему вниманию этот коварный список.

1. Купание младенца в кипяченой воде с марганцовкой. Если вы купаете малыша с прищепкой на пупке, то есть пупочная ранка еще не зажила, то да, совет уместен. Но потом кипячение воды для ванночки бессмысленно. В современных бытовых условиях вода проходит несколько этапов очистки прежде, чем попасть к нам в кран. Про марганцовку лучше не упоминать: в малых дозах она бесполезна, а в больших может обжечь нежную детскую кожу. Если хотите что-то добавить в воду, добавьте ромашку или череду. Это будет полезно для ребенка.

2. Мыть грудь с мылом перед каждым кормлением. Где и чем ваша дочь или сноха успевает так пачкать свою грудь? Если мамочка будет придерживаться этого «правила», то скоро ей понадобятся советы по лечению трещин на сосках. Мыло сушит кожу, особенно такую нежную. Достаточно того, что она принимает ежедневный душ. Дайте ей возможность спокойно принять душ, пока вы проводите время с крохой.

3. Тугое пеленание. «Чтобы ножки ровные росли» - это миф. У вашей внучки или внука будут самые ровные и красивые ноги, потому что они родные и любимые. Тугое пеленание может навредить и привести к дисплазии тазобедренных суставов.

4. Раннее приучение к горшку. Если малыш к 6 месяцам в состоянии самостоятельно сидеть, это не означает, что он обязан справлять нужду в горшок. Осознанно делать это он будет к 1,5 годам. Не торопите время, наслаждайтесь карапузом, дети быстро растут.

5. Подгузник – зло. Это не так. Подгузник – современное изобретение, которое помогает вам! Он не искривит ноги, малыш не привыкнет до такой степени, что будет мочить штаны до 7 лет. Подгузник позволяет вам проводить больше времени с крохой, а не за стиркой и глажкой пеленок.

6. Промывать глазки младенца грудным молоком. Грудное молоко полезно для малыша, но только при приеме его внутрь. Это не лекарство, и эффекта при попытке лечить им бактериальные инфекции не будет.

7. Побрить волосы в год. Трудно сказать, кем и на основании чего это придумано. «Волосы будут лучше расти». Но они и так растут неплохо. Зачем лишать малыша прически в годик, ведь он только-только ее обрел?

8. Укутать потеплее. Зимой, когда мороз, бабушка с внуком или внучкой идут гулять. Малыш стоит, как вкопанный, и не может пошевелить ногой. «Не стой, замерзнешь!» - слышится от бабушки. Как ему не стоять, если три слоя одежды сковывают движения? Родителям стоит заранее позаботиться о «снаряжении» дитя на улицу, а не перекладывать ответственность на бабушку.

9. Обмотать лицо шарфом на морозе. Под шарфом скапливается влага от теплого дыхания малыша, что создает среду для размножения микробов и бактерий. Пусть он дышит свежим морозным воздухом.

10. Ограничивать ребенка в движении. Как часто мы слышим на детских площадках: «Не бегай!», «Не прыгай!», «Куда ты в грязь!» и т.д. Ребенок познает мир, ему это необходимо. Пусть он делает все, что не угрожает его здоровью. Грязь не угрожает, она закаляет!

11. Запрещать ходить босиком. Бабушки часто надевают носки на ребенка, даже если в доме тепло. У малыша все совсем по-другому. Потрогайте его ножки: даже если они чуть прохладные, это нормально.

12. Ранний прикорм. Раньше 6 месяцев малышу ничего не нужно, кроме грудного молока или смеси. Постепенно вводите пюре и перетертую еду, наблюдая за реакцией крохи на еду.

13. Баловать сладостями. Никто не может запретить бабушке баловать внучка вкусненьким. Современная бабушка выберет полезные фрукты, вкусные творожки и йогурты. Она уточнит у мамы, что можно, а что нельзя.

14. Обтирать спиртом при высокой температуре. Это опасно для ребенка! Спирт может всасываться в кровь через кожу. Лучше посоветуйте маме обтереть больного кроху водой, близкой к температуре тела.

15. Лечить народными средствами. Существует множество народных методов, но они не всегда безопасны. Если заболел малыш, дайте маме правильный совет – вызвать врача и сохранять спокойствие.

16. Сравнивать своего внука/внучку с другими детьми. Это может вызвать раздражение у матери ребенка или обидеть самого дитя. У супер-бабушек супер-внуки – самые лучшие на всем белом свете!

17. Пугать бабайкой или темнотой. Это может быть причиной, по которой мамочки не могут переложить ребенка в отдельную кровать. Лучше придумайте сказку про изгнание бабайки из жизни ребенка.

18. Закармливать насильно. Не заставляйте ребенка есть, когда он этого не хочет. Если хотите добиться режима питания, не давайте малышу перекусов.

19. Чрезмерное баловство. Если хотите, чтобы внуки ждали встречи с вами исключительно для получения выгоды, приносите с собой новые игрушки. Лучше оставьте дорогие подарки на особые праздники.

20. «Ребенок должен». Каждый ребенок индивидуален, и не стоит сравнивать его с другими. Это избавит мать ребенка от лишней нервозности и чувства вины.

После усвоения этой информации вы по праву можете назвать себя бабушкой, которая идет в ногу со временем. Дети и внуки оценят ваши старания по достоинству и будут горды своей бабушкой!