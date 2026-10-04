Хороший сон нужен не только для того, чтобы утром чувствовать себя бодрым. Исследования связывают качество и продолжительность ночного отдыха с памятью, концентрацией и здоровьем мозга в долгосрочной перспективе. При этом специалисты уверяют: зачастую достаточно изменить несколько повседневных привычек.

Как пишет Health, одно из исследований показало, что у людей среднего возраста, спавших менее шести часов в сутки, риск развития деменции был на 30% выше. Однако это наблюдаемая связь, а не доказательство того, что недостаток сна сам по себе является причиной деменции.

1. Ложитесь и вставайте примерно в одно время

Специалист по сну Майкл Бреус считает регулярность одним из главных условий полноценного отдыха. Постоянный режим может улучшать продолжительность и качество сна, а также способность концентрироваться днем.

Невролог и специалист по медицине сна Мэтью Шарф рекомендует ориентироваться как минимум на семь часов сна каждую ночь.

2. Утром ищите солнечный свет

Эксперты советуют получать около 30 минут естественного света до 10 часов утра.

Утренний свет помогает регулировать циркадные ритмы — внутренние часы организма, управляющие чередованием сна и бодрствования и участвующие в регуляции выработки мелатонина. В результате вечером человеку может быть проще заснуть.

3. Осторожнее с кофе, алкоголем и поздним ужином

Гериатр Шэрон Брэнгман рекомендует отказаться от тяжелой еды за два-три часа до сна.

Кофеин также способен мешать засыпанию, причем его действие может сохраняться более шести часов. Особенно чувствительным к кофеину людям имеет смысл выпивать последнюю чашку кофе или чая примерно до полудня.

Алкоголь, несмотря на первоначальный расслабляющий эффект, способен нарушать сон во второй половине ночи.

4. Отложите телефон перед сном

Бреус рекомендует отказаться от экранов хотя бы за 30–60 минут до отхода ко сну. Свет от экранов и стимулирующий контент могут мешать организму подготовиться к отдыху.

Один из простых способов избавиться от привычки бесконечно листать ленту — оставлять смартфон на ночь в другой комнате или устанавливать ограничения на использование приложений.

5. Двигайтесь каждый день

Физическая активность полезна одновременно и для сна, и для мозга. Даже умеренная нагрузка — например, ходьба или велосипед — может благоприятно влиять на засыпание, продолжительность и качество сна.

Эксперты рекомендуют стремиться примерно к 30 минутам умеренной физической активности в большинство дней недели.

Но интенсивную тренировку непосредственно перед сном лучше не планировать: повышение частоты сердцебиения и температуры тела некоторым людям мешает заснуть.

6. Не берите стресс с собой в постель

Хроническое напряжение способно заставить человека часами ворочаться в кровати. Поэтому управление стрессом специалисты называют частью заботы о сне.

Перед сном можно попробовать спокойную растяжку, йогу, медитацию, молитву, теплый душ или ванну, чтение бумажной книги либо расслабляющую музыку.

Главное — подобрать вечерний ритуал, который действительно помогает переключиться с дневных забот на отдых.

7. Сделайте спальню местом для сна

Оптимальная спальня должна быть темной, тихой и прохладной.

Если мешает уличное освещение, можно использовать плотные шторы или маску для сна. В оригинальном материале специалисты называют температурный диапазон примерно 20–25 °C (68–77 °F), хотя индивидуально комфортная температура может различаться.

8. Не привыкайте к снотворным без необходимости

Безрецептурные средства для сна могут казаться простым решением, однако специалисты не советуют полагаться на них постоянно.

Регулярный прием способен маскировать настоящую причину нарушений сна, которая требует диагностики и лечения. Это касается и мелатонина: он обычно рассматривается как средство для кратковременного применения, а данных о долгосрочном влиянии на мозг пока недостаточно.

При необходимости использовать подобные препараты длительное время лучше проконсультироваться с врачом.

9. Не игнорируйте проблемы, которые не проходят

Если человек регулярно плохо спит, а обычные изменения режима не помогают, специалисты советуют обратиться к врачу.

Особенно важно не откладывать обследование при громком храпе, эпизодах удушья или нехватки воздуха во сне, а также при настолько выраженной дневной сонливости, что человек засыпает за рулем или неожиданно отключается днем.

Причиной может оказаться, например, апноэ сна или другое расстройство. В таких случаях врач может назначить исследование сна и подобрать соответствующее лечение.

Здоровый сон начинается не с таблеток, а с повседневного режима: одинакового времени отхода ко сну, утреннего света, движения днем и спокойного вечера без поздней еды и бесконечного просмотра телефона. Такие привычки не гарантируют защиту от возрастного снижения когнитивных функций, но полноценный сон остается одной из важных составляющих здоровья мозга.