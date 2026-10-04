После того как у внучки обнаружилась аллергия на бытовую химию, я стала использовать только домашние средства для уборки. Они оказались не менее эффективными, чем дорогие покупные. Для тех, кто хочет сократить расходы, делюсь своими рецептами.

• Для очистки влажной эмали кафеля, ванны, раковины и унитаза насыпьте немного пищевой соды и оставьте на 5 минут. Затем сбрызните раствором уксуса (1 ст. л. 80%-ной эссенции на 1 стакан воды) и подождите еще 5 минут. После этого потрите поверхности щеткой или ершиком и промойте чистой водой.

• Кальцинированную соду можно применять так же, как пищевую, но без уксуса. Также добавляйте ее в воду при мытье полов, покрытых линолеумом (6 ст. л. на 10 л горячей воды), и в стиральный порошок (по 3 ст. л.), чтобы предотвратить образование накипи на нагревательных элементах стиральной машины.

• Плесень в виде черного налета в ванной комнате можно удалить жесткой щеткой, а затем промыть очищенные поверхности водным раствором фурацилина (1 таблетка на 1 л воды). Регулярная обработка таким образом поможет предотвратить появление плесени.

• Для мытья посуды отлично подходит раствор горчичного порошка (1 ч. л. на 1 л горячей воды). Если смешать горчицу с лимонной кислотой и крахмалом (2:2:1), получившейся пастой можно легко очистить плиту, фартук и дверки кухонных шкафчиков.

• Ржавые пятна на эмали раковины или ванны, а также белый налет на металлических частях сантехники можно удалить губкой, смоченной в уксусной 80%-ной эссенции. Если пятно стойкое, оставьте губку на 15-20 минут, чтобы уксус разъел загрязнение.

• Уксус можно добавлять в воду для мытья окон и зеркал (по 1 ст. л. 80%-ной эссенции на 1 л). После этого протрите их мягкой тканью, смоченной в воде с добавлением нескольких кристалликов марганцовки. Эффект будет лучше, чем у любого покупного средства!

• Если духовка и решетки в ней покрылись слоем засохшего жира, натрите 1/4 куска хозяйственного мыла на крупной терке. Добавьте в стружку 0,5 стакана горячей воды, 0,5 стакана 9%-ного уксуса и 2 ст. л. пищевой соды. Перемешайте до растворения мыла, а затем нанесите губкой на загрязнения. Через 30 минут ототрите жир жесткой щеткой.

• Экраны телевизоров, мониторы компьютеров и планшеты можно опрыскивать из пульверизатора обыкновенной водкой, а затем вытирать салфеткой.

• Чтобы лакированная поверхность мебели блестела, ее следует протирать шерстяной тряпочкой, смоченной в смеси 2 ст. л. лимонного сока и 1 ч. л. машинного масла.