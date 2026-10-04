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Как бороться с пигментными пятнами? 0 153

Люблю!
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как бороться с пигментными пятнами?

Проблема пигментных пятен становится все более актуальной. Рассмотрим, как контролировать появление коричнево-оранжевых пятен на коже.

 

При подготовке к отпуску мы тщательно собираем косметичку, включая различные солнцезащитные средства. Однако многие не подозревают, что пигментные пятна могут появиться не только от солнца, но и от привычных ароматов или даже смузи. Вернувшись с отдыха, вы можете обнаружить на коже темное пятно.

Причины появления пигментных пятен

Проблема пигментации чаще всего возникает у женщин старше 30 лет. Пигментные пятна могут появляться по разным причинам, и важно заботиться о коже, чтобы минимизировать риски. В 80% случаев пигментация начинается из-за мелких травм, которые мы наносим себе сами. Вот некоторые из них:

Выдавливание прыщей

Выдавливание прыщей и постоянное прикосновение к черным точкам может привести к образованию микрошрамов на коже. Это, в свою очередь, способствует развитию пигментации, особенно в летний период, когда солнце активно. Если рана подвергается солнечному свету, она может превратиться в заметный шрам. Начните борьбу с акне заранее, чтобы избежать забитых пор и пигментации. Если прыщ все же появился, не трогайте его руками — используйте лечебное средство для быстрого устранения.

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Депиляция лица

Депиляция лица может быть опасной процедурой, и многие женщины не осознают риски. Механическое удаление волос может вызвать раздражение и активировать выработку меланина, что приводит к пигментации. Чтобы снизить риски, используйте увлажняющий крем перед процедурой и избегайте солнечных лучей в течение трех дней после.

Лазерные процедуры без консультации с врачом

Если ваша кожа склонна к пигментации, лазерные процедуры могут быть противопоказаны, так как они могут усугубить ситуацию. Хотя существуют более щадящие методы, лазер все равно может вызвать ожоги и, как следствие, пигментацию.

Методы борьбы с пигментацией

Если пигментация проявилась в летний период, возможно, стоит дождаться осени, когда пятна могут стать светлее. Однако если проблема сохраняется, необходимо принимать меры.

Чрезмерная работа клеток, вырабатывающих меланин, может быть вызвана гормональными изменениями. В этом случае лучше обратиться к специалисту для решения проблемы изнутри.

Обращение к врачу поможет выявить причины пигментации и наладить гормональный баланс. После этого можно обратиться к косметологу для устранения внешних проявлений, например, с помощью пилинга.

Если нет возможности посетить врача, можно временно скрыть проблему с помощью специальных средств.

Если после отдыха вы заметили небольшое пятно, начните использовать осветляющее средство, например, концентрат Achromin. Наносите его на проблемный участок дважды в день, и пятно начнет светлеть. Если пигментация старая, попробуйте сыворотку Sesderma, которая помогает регулировать выработку меланина. Для улучшения цвета лица подойдет крем-концентрат с экстрактом протеинов. Читайте инструкции и выбирайте подходящее средство, чтобы избежать рецидивов в будущем.

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