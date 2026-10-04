Обращение к врачу поможет выявить причины пигментации и наладить гормональный баланс. После этого можно обратиться к косметологу для устранения внешних проявлений, например, с помощью пилинга.

Если нет возможности посетить врача, можно временно скрыть проблему с помощью специальных средств.