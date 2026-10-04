Горячая вода кажется надежным способом лучше отстирать одежду, однако некоторым вещам такая стирка может только навредить. Высокая температура способна привести к усадке, потере цвета и эластичности, а некоторые пятна после нее могут, наоборот, закрепиться на ткани.

Как пишет Good Housekeeping, эксперт Института рационального ведения домашнего хозяйства Ноа Пинсонно отмечает, что холодная вода бережнее воздействует на красители и волокна и реже становится причиной усадки. Кроме того, современные моющие средства достаточно эффективны, чтобы справляться со многими повседневными загрязнениями и при низкой температуре.

Темные и яркие вещи

Горячая вода может ускорить вымывание красителя. В результате яркая одежда быстрее тускнеет, а краска иногда переходит на другие вещи.

Поэтому для темной и цветной одежды холодная вода обычно оказывается более щадящим вариантом и помогает дольше сохранить первоначальный оттенок.

Деликатные ткани

Кружево, шелк и атлас особенно чувствительны к температуре и интенсивной стирке. Эксперт советует использовать холодную воду, деликатный режим и специальный сетчатый мешок, защищающий ткань от зацепок и растягивания.

Спортивная одежда

В спортивных вещах часто присутствуют спандекс и эластан. Многократная стирка при высокой температуре может постепенно ухудшать их эластичность.

Холодная вода помогает дольше сохранить свойства таких материалов. Если проблема заключается в стойком запахе, одежду можно предварительно обработать или использовать средство, предназначенное специально для спортивных вещей.

Купальники

Купальники требуют практически такого же бережного обращения, как деликатное белье. Холодная вода уменьшает вероятность выцветания, переноса красителя и образования катышков.

Кроме того, синтетические эластичные материалы, из которых обычно делают купальники, могут быстрее терять форму при регулярном воздействии горячей воды.

Трикотаж, шерсть и кашемир

Свитеры и другие трикотажные изделия также лучше не подвергать высокой температуре. Особенно осторожно следует обращаться с шерстью и кашемиром — горячая или даже теплая вода может способствовать усадке и деформации.

Перед машинной стиркой трикотаж рекомендуется вывернуть наизнанку.

Одежда с пятнами

Парадоксально, но горячая вода далеко не всегда помогает избавиться от пятна. Некоторые загрязнения под воздействием высокой температуры могут сильнее закрепиться в волокнах.

Поэтому начинать обработку неизвестного пятна безопаснее с холодной воды, а затем подбирать способ удаления в зависимости от происхождения загрязнения.

Джинсы

Холодная вода помогает решить сразу две проблемы: дольше сохранить насыщенный цвет денима и уменьшить риск усадки.

При регулярной горячей стирке темно-синие джинсы могут быстрее выцветать, а воздействие высокой температуры способно со временем повлиять и на структуру волокон.

При этом универсального правила «все стирать только в холодной воде» нет. Постельному белью, полотенцам и некоторым сильно загрязненным вещам может потребоваться другой температурный режим. Поэтому главным ориентиром остаются рекомендации производителя на ярлыке одежды.