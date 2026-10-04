Осенью насморк, боль в горле, кашель и температура становятся привычными спутниками сезона. Но за похожими симптомами могут скрываться разные инфекции — от относительно легкой простуды до гриппа и COVID-19. Точно определить возбудителя только по самочувствию невозможно, однако некоторые особенности могут дать подсказку.

Как объясняет врач-терапевт Алла Шелипова, технически и грипп, и COVID-19 относятся к острым респираторным вирусным инфекциям. Однако их принято выделять отдельно из-за особенностей течения и риска серьезных осложнений.

Обычная ОРВИ: начинается постепенно

При обычной простуде симптомы чаще появляются не внезапно, а нарастают в течение одного-двух дней.

Сначала может возникнуть першение или боль в горле, затем присоединяются насморк, заложенность носа и кашель. Температура нередко остается невысокой, возможны слабость и общее недомогание.

По словам врача, именно симптомы со стороны носа и горла часто выходят на первый план. Обычно примерно через неделю состояние заметно улучшается.

Грипп: еще утром все хорошо, а через несколько часов — высокая температура

Для гриппа более характерно резкое начало. Человек может утром чувствовать себя совершенно нормально, а спустя несколько часов буквально свалиться с ног.

Типичная картина — высокая температура, озноб, сильная слабость, головная боль, ломота и боли в мышцах и суставах. Насморк при этом может отсутствовать, а кашель нередко бывает сухим и мучительным.

Именно внезапное начало и выраженное ухудшение общего состояния могут отличать грипп от обычной сезонной простуды.

COVID-19 может маскироваться под обе инфекции

С коронавирусной инфекцией сложнее: она способна напоминать как легкую простуду, так и грипп, а иногда протекать практически без симптомов.

Возможны температура, кашель, слабость, боль в горле и насморк. Изменение или потеря вкуса и обоняния тоже встречаются, однако сейчас это уже не обязательный признак COVID-19.

Одышка и ощущение нехватки воздуха требуют особого внимания.

Кроме того, симптомы разных инфекций могут пересекаться. Возможно и одновременное заражение гриппом и коронавирусом. Поэтому наличие одного вируса не исключает другого.

Если необходимо точно установить возбудителя, потребуется лабораторная диагностика — ПЦР или экспресс-тесты на антигены гриппа A/B и SARS-CoV-2.

Когда нельзя откладывать обращение за помощью

Особого внимания требуют высокая температура, которая плохо снижается жаропонижающими или сохраняется более трех суток, одышка и затрудненное дыхание, боль или тяжесть в груди.

К тревожным симптомам также относятся спутанность сознания, выраженная заторможенность, обмороки, судороги, многократная рвота и признаки обезвоживания.

Еще один серьезный сигнал — резкое ухудшение после того, как человеку уже стало лучше.

При тяжелых или быстро нарастающих симптомах необходима срочная медицинская помощь.

Если просто долго не становится лучше

Консультация врача нужна и в менее острых ситуациях, если состояние не улучшается или начинает ухудшаться. Особенно внимательно к этому следует относиться пожилым людям, беременным, маленьким детям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Врач может оценить состояние дыхательной системы и при необходимости назначить дополнительные исследования, в том числе общий анализ крови и С-реактивный белок.

При этом антибиотики против вирусов не действуют. Они могут потребоваться при определенных бактериальных осложнениях и должны применяться по назначению врача.

Профилактика остается самой простой защитой

В сезон респираторных инфекций помогают привычные меры: регулярное мытье рук, проветривание помещений, отдых при первых признаках недомогания и разумное использование маски в местах большого скопления людей.

Отдельное значение имеет вакцинация против гриппа. Она не гарантирует, что человек вообще не заболеет, но предназначена прежде всего для снижения риска тяжелого течения и осложнений.

Главное — не пытаться поставить себе диагноз исключительно по набору симптомов. Простуда, грипп и COVID-19 способны быть очень похожими, поэтому при тяжелом, необычном или затяжном течении заболевания лучше обратиться к врачу.