При простуде большинство людей вспоминают о теплом питье, отдыхе и сне. Однако есть и несколько простых домашних средств, эффективность которых изучалась учеными. Среди них — мед, солевой раствор для носа и цинк.

Как пишет The Washington Post, эти средства не являются лекарством от самой вирусной инфекции, однако могут облегчить отдельные симптомы, а в случае с цинком исследования указывают на возможность несколько сократить продолжительность простуды.

Мед — от кашля и больного горла

Доцент и эпидемиолог Университета Джонса Хопкинса Джита Суд объясняет, что мед обволакивает горло и способен заметно уменьшать кашель.

Исследования показывали снижение частоты и интенсивности кашля после употребления меда. В обзоре рандомизированных исследований с участием детей, опубликованном Cochrane Library, его эффект при кашле оказался сопоставим с декстрометорфаном и в некоторых случаях превосходил эффект дифенгидрамина.

Врач-терапевт и доцент Медицинской школы Университета Эмори Шерон Бергквист советует при кашле или боли в горле принимать по чайной ложке меда несколько раз в течение дня. Его можно добавлять в теплую воду или чай, хотя, по словам специалиста, при сильном разбавлении эффект может уменьшаться.

Особенно полезным мед может оказаться перед сном, когда кашель мешает нормально отдохнуть.

Но есть важное ограничение: мед нельзя давать детям младше одного года из-за риска младенческого ботулизма.

Солевой раствор — при заложенности носа

Второй вариант — промывание носа солевым раствором. Оно может временно облегчить назальные симптомы и успокоить раздраженную слизистую.

По словам Бергквист, солевой раствор помогает сделать выделения менее густыми, а также может уменьшить сухость и связанный с ней дискомфорт в горле.

Для промывания можно использовать специальные устройства или готовые аптечные солевые спреи.

Исследования, на которые ссылается издание, показывают, что солевые промывания могут помогать при раздражении и воспалении слизистой носа и облегчать некоторые назальные симптомы при инфекциях верхних дыхательных путей.

Цинк — чтобы простуда закончилась быстрее?

Третьим средством оказался цинк — микроэлемент, необходимый для нормальной работы иммунной системы и обмена веществ.

Обзор исследований Cochrane 2024 года показал, что прием цинка, вероятно, не предотвращает простуду, однако может сократить продолжительность ее симптомов примерно на два дня.

Бергквист рекомендует начинать прием в первые 24 часа после появления симптомов. В исследованиях использовались различные схемы, в том числе около 80 мг цинка в сутки, разделенных на несколько приемов.

Однако самостоятельно переносить исследовательские дозировки в повседневную практику не стоит. Высокие дозы могут вызывать побочные эффекты, включая расстройство желудка, а препараты цинка способны взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Поэтому перед их приемом лучше проконсультироваться с врачом.

Главное — не ждать чуда

Мед, солевые промывания и цинк не способны мгновенно вылечить простуду. Их задача скромнее: облегчить кашель и раздражение горла, уменьшить неприятные ощущения в носу или, возможно, немного сократить продолжительность болезни.

А основа восстановления остается прежней — полноценный отдых и достаточное количество жидкости. Если состояние ухудшается, появляется одышка, высокая температура долго не проходит или возникают другие тревожные симптомы, домашними средствами ограничиваться не следует.