Оливковое масло считается одним из основных продуктов средиземноморского рациона. Оно богато мононенасыщенными жирами и содержит антиоксидантные соединения. Но что происходит с организмом, если употреблять его ежедневно?

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на диетологов Кэти Конрад-Маккой и Роксану Эхсани, регулярное употребление оливкового масла может поддерживать здоровье сердца, кишечника и мозга, а также помогать организму противостоять воспалению и окислительному стрессу. При этом специалисты подчеркивают: масло не является «волшебным лекарством», а его польза зависит от рациона в целом.

Может уменьшать воспаление

Оливковое масло содержит преимущественно мононенасыщенные жиры, в том числе олеиновую кислоту. Кроме того, в нем присутствуют фенольные соединения — олеуропеин, гидрокситирозол, олеокантал и олеацеин.

По словам Эхсани, эти вещества способны воздействовать на процессы, участвующие в воспалительной реакции. Особенно богато такими соединениями оливковое масло первого холодного отжима — extra virgin.

Помогает бороться с окислительным стрессом

Окислительный стресс возникает, когда в организме нарушается равновесие между свободными радикалами и антиоксидантной защитой. В результате могут повреждаться ДНК, белки и жиры клеток.

Антиоксидантные компоненты оливкового масла могут помогать противостоять таким процессам. Авторы материала отмечают, что хронический окислительный стресс связан с целым рядом заболеваний.

Может поддерживать кишечник

Еще один возможный эффект связан с кишечной микробиотой.

По словам Конрад-Маккой, большое количество насыщенных жиров может неблагоприятно влиять на микробиом кишечника. Замена части таких жиров источниками ненасыщенных жирных кислот, включая оливковое масло, может быть более благоприятным вариантом.

Мононенасыщенные жиры также могут способствовать уменьшению воспалительных процессов в кишечнике.

Полезно для мозга

Значительная часть жиров в оливковом масле относится к мононенасыщенным. Кроме того, содержащиеся в нем фенольные соединения обладают антиоксидантными свойствами.

Это имеет значение и для нервной системы, поскольку окислительное повреждение способно затрагивать нервные клетки. По словам Эхсани, полезные жиры и антиоксидантные компоненты оливкового масла могут быть частью питания, направленного на поддержание здоровья мозга.

Поддерживает здоровье сердца

Особенно хорошо изучена роль оливкового масла в питании для сердечно-сосудистой системы.

Мононенасыщенные жиры и фенольные соединения могут благоприятно влиять на липидный профиль. Конрад-Маккой также отмечает возможное повышение уровня HDL — так называемого «хорошего» холестерина.

Кроме того, уменьшение воспаления и окислительного стресса также рассматривается как один из факторов, способствующих здоровью сосудов и сердца.

Сколько оливкового масла можно употреблять ежедневно

Стандартной порцией Эхсани называет одну столовую ложку. При рационе примерно на 2000 килокалорий одна-две столовые ложки оливкового масла в день могут составлять часть общего потребления жиров.

При этом речь не идет о необходимости выпивать масло ложками или натощак.

Его можно использовать для приготовления пищи, добавлять в салатные заправки, поливать им запеченные овощи, хумус или тосты. Хотя нагревание может несколько уменьшать количество некоторых полезных соединений, значительная часть свойств масла сохраняется.

Главное — не воспринимать оливковое масло как универсальное средство для здоровья. Наибольшую пользу оно приносит как часть сбалансированного рациона с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми, рыбой и другими источниками полезных жиров.