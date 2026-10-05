Один ночной поход в туалет еще не обязательно говорит о проблемах со здоровьем. Но если человек регулярно просыпается два и более раз за ночь, особенно если раньше такого не было, на этот симптом стоит обратить внимание. Одной из возможных причин может быть повышенный уровень сахара в крови.

Как пишет венгерское издание Mindmegette, частое ночное мочеиспускание, или ноктурия, имеет множество возможных причин. Иногда все объясняется большим количеством выпитой вечером жидкости, однако регулярно повторяющийся симптом может быть поводом проверить здоровье.

Когда стоит обратить внимание

Если необходимость сходить в туалет возникает два или более раз за ночь, становится все более частой или постоянные пробуждения приводят к усталости на следующий день, желательно выяснить причину.

Особенно важно обратить внимание на ситуацию, если раньше человек спокойно спал всю ночь, а теперь стал регулярно просыпаться.

Причиной может быть высокий сахар

Частое мочеиспускание — один из возможных признаков повышенного уровня глюкозы в крови.

Когда глюкозы становится слишком много, почки пытаются вывести ее избыток с мочой. Вместе с ней организм теряет больше жидкости, поэтому необходимость посещать туалет может возникать чаще — как днем, так и ночью.

Дополнительным сигналом может быть необычно сильная жажда. Если частое мочеиспускание сопровождается постоянной жаждой, это веская причина проверить уровень сахара в крови.

Причина может быть совсем другой

Ноктурия далеко не всегда связана с уровнем глюкозы. Иногда объяснение гораздо проще — например, большое количество жидкости перед сном.

На частоту ночных походов в туалет могут влиять алкоголь и напитки с кофеином.

Причиной способны стать и некоторые лекарства, в частности мочегонные препараты. Если есть подозрение, что проблема связана с лекарством, следует обсудить это с врачом, но самостоятельно прекращать прием или менять дозировку не стоит.

Среди других возможных причин — проблемы с мочевыводящими путями и гиперактивный мочевой пузырь. У мужчин подобный симптом может возникать при доброкачественном увеличении предстательной железы.

Неожиданная причина — апноэ сна

Частые ночные пробуждения могут быть связаны и с апноэ сна — состоянием, при котором во время сна дыхание неоднократно на короткое время прекращается.

Если ночные походы в туалет сопровождаются громким храпом или эпизодами нехватки воздуха во сне, эту возможную причину также стоит обсудить с врачом.

Когда обращаться к врачу

Единичный случай сам по себе обычно не повод для тревоги. Но если человек регулярно просыпается два и более раз за ночь, хотя раньше этого не происходило, или из-за нарушенного сна испытывает усталость днем, причину желательно выяснить.

Не стоит откладывать консультацию и в том случае, если проблема возникла внезапно либо сопровождается болью, необычно сильной жаждой, отеками ног или одышкой.

Частые ночные походы в туалет сами по себе не означают, что у человека повышен сахар. Но если симптом появился недавно, регулярно повторяется и особенно если сопровождается сильной жаждой, это повод проверить уровень глюкозы и обсудить ситуацию с врачом.