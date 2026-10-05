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Как отучить щенка кусаться 0 46

Люблю!
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как отучить щенка кусаться

Маленькие щенки часто пробуют все на зуб, но если они начинают грызть руки, это может вызывать неудобства. Существует несколько способов, чтобы отучить щенка воспринимать руки как игрушки.

 

Один из методов — слегка ударить щенка по носу газетой (но не рукой!). Этот способ может быть эффективным, но в будущем собака может начать бояться поднятой руки, поэтому не стоит злоупотреблять им.

Когда щенок кусает вашу руку, отвлеките его внимание игрушкой. Если щенок схватил руку зубами, старайтесь не кричать и не шевелить ею, а строго скажите: «Нельзя!». Также можно просунуть пальцы глубже в пасть щенка, что вызовет дискомфорт и заставит его отпустить вас.

Нанесите на руку что-то с неприятным запахом, чтобы щенок не захотел пробовать ее на вкус.

Если после 5 месяцев щенок снова начинает кусаться, это может означать, что он пытается доминировать. Прекратите баловать его и покажите, кто в доме хозяин. Например, не позволяйте ему прыгать на диван или выходить из квартиры на прогулку первым.

Если щенок пытается укусить во время игры, оставьте его одного ненадолго (пока он не успокоится). Вскоре он поймет, что кусаться нельзя, ведь хозяин не будет играть с ним. А собакам гораздо интереснее играть с хозяином, который хвалит их за достижения.

"1000 секретов".

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