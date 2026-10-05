Приобрели новый крем, но не уверены, работает ли он? Есть несколько советов, которые помогут определить, насколько удачной была покупка и стоит ли ее повторять.

Для начала, знаете ли вы, как правильно наносить крем для лица? Это напрямую влияет на эффект, который он оказывает на кожу.

Крем следует наносить исключительно на очищенную кожу. Обязательно снимите макияж (если он был) и умойтесь.

После очищения нанесите тоник. Он дополнительно очищает кожу после водопроводной воды и служит проводником для активных компонентов крема. После тоника кожа должна быть слегка влажной, но не мокрой. Так крем «запечатает» влагу, и увлажняющий эффект будет максимальным.

Крем наносится по массажным линиям. Аккуратно постукивайте подушечками пальцев, вбивая крем в кожу. Ни в коем случае не трите лицо.

Принцип «чем больше, тем лучше» с кремом не работает. На все лицо достаточно 1-2 горошины средства. Излишек крема не впитывается и делает кожу слишком жирной. Если вы случайно переборщили, просто промокните лицо салфеткой через 10-15 минут.

Наносите крем два раза в день: утром и вечером. Утром — за 30-60 минут до выхода на улицу и за 15-30 минут до нанесения макияжа. Вечером — за 2 часа до сна в идеальных условиях или за 30 минут в условиях бешеного ритма жизни. Так крем впитается в кожу, а не в подушку.

Выбирайте крем в соответствии со своей возрастной категорией. Кожа привыкает к компонентам, которые мы ей даем, и реагирует на них. Например, если молодая девушка использует крем для 40-летних, а затем прекращает, качество ее кожи может ухудшиться. Меняется цвет, текстура и другие характеристики. Это происходит потому, что клетки кожи перестают работать должным образом, привыкая к веществам, которые им дают извне.

Если вы соблюдаете все вышеперечисленные рекомендации, остается только следить за ощущениями и анализировать, работает ли уходовое средство.

Длительность использования крема

Большинство компонентов имеют накопительный эффект. Кожа, в зависимости от возраста, обновляется в течение месяца-полтора. Это минимальный срок, за который активные компоненты проявят себя и покажут первые результаты. Максимальный эффект можно ожидать только через 3 месяца после ежедневного двухразового использования средства.

Если результат появился и вас удовлетворил, средством можно пользоваться сколько угодно. Привыкания кожи к косметике не существует.

Есть ли дискомфорт без крема?

В середине трехмесячного срока использования крема проведите небольшой эксперимент. На 2-3 дня сделайте паузу в использовании средства. Если появляется дискомфорт, это значит, что крем решает только поверхностные проблемы кожи, и при отмене его использования все симптомы возвращаются.

Изменения внешнего вида кожи

Если кожа выглядит здоровой и увлажненной, это отличный знак. Однако такого эффекта не добиться одним только кремом. Здоровый вид кожи — результат комплексного подхода.

Если на коже появляются высыпания или шелушения, лучше не использовать это средство.

Жжение или покраснение после нанесения крема

Перед использованием любого продукта стоит внимательно ознакомиться с инструкцией. Есть кремы, в составе которых имеются вещества, способные вызывать жжение или легкое покраснение. Обычно это указывается в инструкции. Такие особенности могут быть присущи антивозрастным или кислотным кремам.

Если о подобных дискомфортах ничего не написано, но они все равно появляются, крем вам не подходит.

Ощущение стянутости

Если в течение дня или после ночи появляется ощущение стянутости, значит, крем не справляется со своей задачей, и ему пора подыскивать замену.

Если крем не вызывает никакого дискомфорта, но и не оказывает заметного эффекта, не спешите расстраиваться. Возможно, ваша кожа в прекрасном состоянии и ей просто необходим поддерживающий уход.