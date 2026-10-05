Существует мнение, что младенцы после рождения ничего не видят и не слышат. Однако это не так, ведь зрение и слух — врожденные навыки. Эти способности просто еще не работают на полную мощность. В этой статье мы разберемся, когда новорожденный начинает видеть.
Зрение у младенцев начинает развиваться сразу после рождения, так как это умение является врожденным. Однако в первые дни жизни способность видеть еще недостаточно развита, и окружающий мир для малыша кажется расплывчатым. Со временем зрение адаптируется, и младенец начинает различать предметы и лица родителей.
Как развивается способность видеть у малышей:
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- В первые недели ребенок не различает контуры предметов, но реагирует на яркий свет и его отсутствие.
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- К первому месяцу жизни младенец начинает улавливать крупные силуэты, но его зрение остается черно-белым. Взгляд не задерживается на предметах дольше 3–4 секунд.
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- К двум месяцам ребенок уже следит за движениями и провожает взглядом маму, если она отходит. Взгляд фокусируется лучше, но все еще не задерживается надолго.
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- На 3–4 месяце малыш видит маленькие предметы и наблюдает за движущимися игрушками. В этот период также развивается цветовое восприятие.
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- Только после полугодовалого возраста ребенок начинает распознавать лица мамы и папы. Он может плакать, если к нему подходят незнакомые люди или родители в шапке.
Дети до 7–8 месяцев не умеют использовать оба глаза одновременно. Поэтому, если малыш иногда скашивает взгляд, не стоит паниковать. Это пройдет со временем. Однако если у ребенка регулярно "косят" глаза, рекомендуется обратиться к педиатру.
Что делать, чтобы малыш осознанно узнавал предметы и лица
Чтобы быстрее наладить контакт с крохой, придерживайтесь следующих рекомендаций:
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- Новорожденные лучше фокусируют взгляд, если их держать вертикально.
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- Дайте малышу время, чтобы он сосредоточился и наладил зрительный контакт с вами или предметом.
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- Говорите с крохой тихим и спокойным тоном.
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- Старайтесь, чтобы ваше лицо находилось на расстоянии 20–25 см от глаз малыша.
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- Улыбайтесь, ведь даже в таком возрасте кроха распознает эмоции. Зная о том, как и когда новорожденный начинает видеть, вы сможете быстрее наладить контакт с ним. Эти знания также помогут понять, что развитие малыша происходит в соответствии с нормой и распознать любые отклонения.
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