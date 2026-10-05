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Когда стоит избавиться от помады 0 103

Люблю!
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда стоит избавиться от помады

Бьюти-эксперты предупреждают о рисках использования просроченной косметики.

 

В каждой косметичке есть любимая помада — будь то алый, винный или нежный нюдовый оттенок. Некоторые девушки наносят это средство на губы ежедневно, а другие используют его только в особых случаях.

Важно помнить, что у каждой помады есть срок годности. Многие женщины не обращают внимания на дату изготовления косметического продукта и продолжают пользоваться помадой, которой уже несколько лет.

Визажисты и бьюти-эксперты не рекомендуют использовать просроченные продукты, и вот почему:

1. Испортившаяся помада может вызвать аллергическую реакцию. Вы не хотите столкнуться с зудом и раздражением в неподходящий момент.

2. Просроченное средство теряет свои свойства: стойкость и матовость. Оно может наноситься неравномерно и скатываться.

3. Помада с истекшим сроком годности может вызвать расстройства желудка и даже отравление. Ингредиенты могут забродить и негативно повлиять на пищеварение.

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Как понять, что у косметического средства истек срок годности? В первую очередь, проверьте упаковку помады — там указана дата производства и срок хранения. Если такой информации нет, обратите внимание на запах: у испортившихся продуктов он становится едким и неприятным. Также просроченная помада может иметь сгустки пигмента, налет или жидкость.

Будьте внимательны с использованием любимых блесков, тинтов и помад. Записывайте сроки годности косметических средств и следите за их истечением. Продукты, которые давно испортились, смело отправляйте в мусорную корзину.

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