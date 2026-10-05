Креветки содержат довольно много пищевого холестерина — около 161 миллиграмма в стандартной порции весом 85 граммов. На первый взгляд это кажется веской причиной отказаться от них людям, которые следят за здоровьем сердца. Однако диетологи объясняют: высокий уровень холестерина в самом продукте еще не означает, что он настолько же сильно повысит холестерин в крови.

Как пишет EatingWell, креветки одновременно отличаются низким содержанием насыщенных жиров, содержат белок и омега-3 жирные кислоты и вполне могут быть частью рациона, ориентированного на здоровье сердца, включая средиземноморскую диету и DASH.

Холестерин в тарелке и в крови — не одно и то же

В течение многих лет продукты с высоким содержанием пищевого холестерина, в том числе яйца и креветки, советовали ограничивать. Однако современные представления о влиянии питания на уровень холестерина изменились.

Диетолог Тереза Мацца отмечает, что пищевой холестерин обычно оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем насыщенные жиры.

Именно здесь у креветок есть преимущество: в порции весом около 85 граммов содержится всего около 0,05 грамма насыщенных жиров.

Поэтому, несмотря на сравнительно высокое содержание пищевого холестерина, креветки могут вписываться в рацион, полезный для сердечно-сосудистой системы.

Еще один плюс — омега-3

В креветках также присутствуют омега-3 жирные кислоты EPA и DHA — примерно по 0,12 грамма каждого вида на порцию.

Конечно, по их количеству креветки уступают жирной рыбе, например лососю. Однако диетолог Джейми Мок отмечает, что омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, а в достаточных количествах могут способствовать снижению повышенного уровня триглицеридов.

Авторы материала также ссылаются на обзор 2023 года, в котором более высокое потребление омега-3 было связано с более низкими уровнями триглицеридов и «плохого» холестерина LDL.

Важно, что креветки заменят в вашей тарелке

Польза во многом зависит и от того, вместо какого продукта человек ест креветки.

Если ими заменить жирное или переработанное мясо — например, колбасу, бекон или жирные куски красного мяса, — рацион будет содержать меньше насыщенных жиров.

Но имеет значение и способ приготовления.

Креветки, приготовленные на гриле, отваренные или на пару и поданные с овощами и цельнозерновыми продуктами, — совсем не то же самое, что креветки в панировке, обжаренные во фритюре и политые жирным сливочным соусом.

Поэтому для здоровья сердца предпочтительнее гриль, варка и приготовление на пару.

Сколько креветок можно есть

По словам Терезы Мацца, для большинства взрослых разумной порцией можно считать примерно 85–115 граммов.

Креветки можно регулярно включать в рацион в рамках общей рекомендации употреблять морепродукты примерно два раза в неделю. При этом специалисты советуют чередовать их с другими видами морепродуктов, особенно с жирной рыбой, содержащей больше омега-3.

Тем, кому врач рекомендовал специально ограничивать пищевой холестерин, количество и частоту употребления креветок лучше обсудить со специалистом.

С чем лучше есть креветки

Хорошим вариантом станут креветки с овощами, цельнозерновыми продуктами, салатами или крупами. Их можно добавлять в овощное рагу, тако, салаты или блюда с рисом и киноа.

При этом лучше избегать большого количества сливочного масла, жирных соусов, панировки и фритюра — именно они способны значительно изменить пищевую ценность блюда.

Несмотря на высокое содержание пищевого холестерина, креветки сами по себе не обязательно приводят к повышению холестерина в крови. Гораздо большее значение имеет количество насыщенных жиров и весь рацион в целом. Поэтому умеренная порция вареных, приготовленных на пару или гриле креветок вполне может оставаться частью сбалансированного питания.