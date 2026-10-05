Если у одного из родителей было криминальное прошлое, означает ли это, что ребенок рискует повторить его судьбу? По словам психиатра, никакого отдельного «гена преступника» не существует.

Наследоваться могут некоторые особенности темперамента и предрасположенности, однако то, как они проявятся, во многом зависит от воспитания и среды, в которой растет ребенок.

Как пишет «Доктор Питер», психиатр и психотерапевт Кирилл Сычев прокомментировал историю женщины, которая после рождения сына узнала о криминальном прошлом мужа и его психиатрическом диагнозе. Мать испугалась, что ребенок мог унаследовать от отца склонность к противоправному поведению.

«Гена преступника» не существует

Сычев обращает внимание на принципиальную ошибку в самой постановке вопроса.

«Преступление — категория юридическая, а не биологическая. Что считается преступлением, меняется от страны к стране и от века к веку. Ген не может кодировать статью уголовного кодекса, он кодирует белок. Поэтому гена преступника не существует», — объясняет психиатр.

При этом от родителей действительно могут наследоваться определенные особенности темперамента. Например, человек может быть более импульсивным и эмоциональным или сильнее стремиться к риску.

Но эти качества сами по себе не делают человека преступником. Склонность к риску может реализоваться совершенно иначе — например, в спорте, бизнесе или профессии, связанной с экстремальными ситуациями.

А как же «ген воина»?

Отдельно Сычев говорит о гене MAOA, один из вариантов которого в популярной литературе иногда называют «геном воина».

Некоторые исследования связывали определенные варианты MAOA с повышенной вероятностью агрессивного или антисоциального поведения. Однако, как подчеркивает психиатр, большое значение имеет среда, в которой рос человек, в частности пережитое в детстве жестокое обращение.

Иными словами, наличие определенного генетического варианта само по себе не означает, что человек станет агрессивным или совершит преступление.

По наследству может передаваться не преступность, а семейный сценарий

По мнению Сычева, значительно большее значение может иметь то, что ребенок ежедневно видит в собственной семье.

Домашнее насилие, унижения, постоянные конфликты и злоупотребление алкоголем способны становиться привычной моделью поведения. Ребенок наблюдает отношения взрослых и может усваивать их как нормальный способ взаимодействия с другими людьми.

Но подобная семейная цепочка не является неизбежной. Безопасная среда, забота и эмоциональная поддержка могут дать ребенку совершенно другой жизненный сценарий.

Что делать, если в семье есть психиатрический диагноз

Некоторые психические расстройства действительно имеют наследственную составляющую. Поэтому при наличии подтвержденного психиатрического заболевания у близкого родственника Сычев советует обсудить ситуацию со специалистом.

Речь при этом не идет о попытках заранее «найти болезнь» у здорового ребенка. Врач может помочь разобраться, насколько конкретное расстройство связано с наследственностью и на какие особенности развития стоит обращать внимание.

Опасным может оказаться постоянный страх родителей

Психиатр предупреждает еще об одной проблеме. Испуганная мать может начать видеть в любом поведении ребенка подтверждение «плохой наследственности»: подрался, разозлился или нарушил правила — значит, «пошел в отца».

Ребенок способен почувствовать такое отношение и постепенно усвоить представление, что с ним изначально «что-то не так».

Поэтому в подобных обстоятельствах психологическая помощь иногда в первую очередь требуется самому родителю — чтобы справиться со страхом и не переносить его на ребенка.

Главный вывод специалиста: криминальное поведение не наследуется как готовая программа. Гены могут влиять на отдельные черты и предрасположенности, но огромную роль играют воспитание, окружение, жизненный опыт и отношения со значимыми взрослыми.