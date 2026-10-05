Если у одного из родителей было криминальное прошлое, означает ли это, что ребенок рискует повторить его судьбу? По словам психиатра, никакого отдельного «гена преступника» не существует.
Наследоваться могут некоторые особенности темперамента и предрасположенности, однако то, как они проявятся, во многом зависит от воспитания и среды, в которой растет ребенок.
Как пишет «Доктор Питер», психиатр и психотерапевт Кирилл Сычев прокомментировал историю женщины, которая после рождения сына узнала о криминальном прошлом мужа и его психиатрическом диагнозе. Мать испугалась, что ребенок мог унаследовать от отца склонность к противоправному поведению.
«Гена преступника» не существует
Сычев обращает внимание на принципиальную ошибку в самой постановке вопроса.
«Преступление — категория юридическая, а не биологическая. Что считается преступлением, меняется от страны к стране и от века к веку. Ген не может кодировать статью уголовного кодекса, он кодирует белок. Поэтому гена преступника не существует», — объясняет психиатр.
При этом от родителей действительно могут наследоваться определенные особенности темперамента. Например, человек может быть более импульсивным и эмоциональным или сильнее стремиться к риску.
Но эти качества сами по себе не делают человека преступником. Склонность к риску может реализоваться совершенно иначе — например, в спорте, бизнесе или профессии, связанной с экстремальными ситуациями.
А как же «ген воина»?
Отдельно Сычев говорит о гене MAOA, один из вариантов которого в популярной литературе иногда называют «геном воина».
Некоторые исследования связывали определенные варианты MAOA с повышенной вероятностью агрессивного или антисоциального поведения. Однако, как подчеркивает психиатр, большое значение имеет среда, в которой рос человек, в частности пережитое в детстве жестокое обращение.
Иными словами, наличие определенного генетического варианта само по себе не означает, что человек станет агрессивным или совершит преступление.
По наследству может передаваться не преступность, а семейный сценарий
По мнению Сычева, значительно большее значение может иметь то, что ребенок ежедневно видит в собственной семье.
Домашнее насилие, унижения, постоянные конфликты и злоупотребление алкоголем способны становиться привычной моделью поведения. Ребенок наблюдает отношения взрослых и может усваивать их как нормальный способ взаимодействия с другими людьми.
Но подобная семейная цепочка не является неизбежной. Безопасная среда, забота и эмоциональная поддержка могут дать ребенку совершенно другой жизненный сценарий.
Что делать, если в семье есть психиатрический диагноз
Некоторые психические расстройства действительно имеют наследственную составляющую. Поэтому при наличии подтвержденного психиатрического заболевания у близкого родственника Сычев советует обсудить ситуацию со специалистом.
Речь при этом не идет о попытках заранее «найти болезнь» у здорового ребенка. Врач может помочь разобраться, насколько конкретное расстройство связано с наследственностью и на какие особенности развития стоит обращать внимание.
Опасным может оказаться постоянный страх родителей
Психиатр предупреждает еще об одной проблеме. Испуганная мать может начать видеть в любом поведении ребенка подтверждение «плохой наследственности»: подрался, разозлился или нарушил правила — значит, «пошел в отца».
Ребенок способен почувствовать такое отношение и постепенно усвоить представление, что с ним изначально «что-то не так».
Поэтому в подобных обстоятельствах психологическая помощь иногда в первую очередь требуется самому родителю — чтобы справиться со страхом и не переносить его на ребенка.
Главный вывод специалиста: криминальное поведение не наследуется как готовая программа. Гены могут влиять на отдельные черты и предрасположенности, но огромную роль играют воспитание, окружение, жизненный опыт и отношения со значимыми взрослыми.
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