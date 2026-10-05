Седые волосы принято считать одним из самых заметных признаков старения. Однако новое исследование на мышах показало, что потеря пигмента может быть побочным результатом защитного механизма, который не позволяет некоторым поврежденным клеткам продолжать делиться и потенциально становиться злокачественными.

Как пишет The Independent со ссылкой на статью профессора биомедицинских наук Университета Англия Раскин Джастина Стеббинга, исследователи обнаружили связь между поведением стволовых клеток меланоцитов и механизмами, участвующими в развитии меланомы. При этом ученые особо подчеркивают: сама седина не защищает человека от рака и не означает снижение риска заболевания.

Почему волосы становятся седыми

Ключевую роль играют стволовые клетки меланоцитов, расположенные в волосяных фолликулах. Они служат своеобразным резервом клеток, производящих меланин — пигмент, определяющий цвет волос и кожи.

В нормальных условиях этот запас регулярно пополняет пигментные клетки в соответствии с циклом роста волос.

Однако клетки постоянно сталкиваются с повреждениями ДНК. Их причиной могут становиться ультрафиолетовое излучение, воздействие химических веществ и обычные процессы клеточного метаболизма.

Исследователей особенно заинтересовало, что происходит со стволовыми клетками меланоцитов при серьезном повреждении ДНК — так называемых двунитевых разрывах.

Поврежденная клетка «уходит со сцены»

Эксперименты показали, что при определенных повреждениях стволовые клетки меланоцитов могут запускать процесс, названный «сено-дифференцировкой».

Фактически клетка необратимо превращается в зрелую пигментную клетку, после чего покидает резерв стволовых клеток.

Постепенное истощение этого запаса означает, что волос получает все меньше пигмента и в итоге становится седым.

Но у процесса может быть еще один эффект: поврежденная клетка перестает оставаться активно обновляющейся стволовой клеткой, способной накапливать и передавать потенциально опасные генетические изменения.

Образно говоря, появление седины в данном экспериментальном механизме становится ценой за устранение потенциально рискованной клетки.

Но возможен и противоположный сценарий

Самое интересное ученые обнаружили, когда подвергли клетки мышей воздействию сильных канцерогенных факторов и ультрафиолетового излучения.

В определенных условиях поврежденные стволовые клетки не проходили защитную дифференцировку. Сигналы от окружающих тканей, напротив, позволяли им продолжать самообновление и деление, несмотря на генетические повреждения.

Именно такая ситуация потенциально создает условия для возникновения меланомы.

Получается, что одна и та же популяция стволовых клеток может пойти по двум совершенно разным путям: прекратить существование в качестве стволовых клеток, что способствует потере пигмента, или продолжить размножаться с поврежденной ДНК, увеличивая риск злокачественного процесса.

Значит ли это, что седые люди реже болеют раком?

Нет. Исследование этого не доказывает.

Авторы не утверждают, что чем больше у человека седых волос, тем лучше он защищен от меланомы. Седина рассматривается лишь как возможный видимый результат одного из клеточных механизмов, позволяющих организму избавляться от потенциально опасных клеток.

Кроме того, основные эксперименты проводились на мышах. Пока необходимо выяснить, насколько аналогично стволовые клетки меланоцитов ведут себя у человека.

Различия между видами, наследственность, образ жизни и воздействие окружающей среды делают ситуацию значительно сложнее.

Зачем ученым это открытие

Исследователи надеются лучше понять сигналы, которые заставляют поврежденную клетку выбрать один из двух путей — прекратить самообновление или продолжить делиться.

Если эти механизмы удастся подробно изучить у человека, в перспективе они могут подсказать новые направления профилактики и лечения некоторых видов рака.

Таким образом, ученые не обнаружили, что седина «спасает от рака». Речь идет о гораздо более тонкой связи: один из процессов, приводящих к потере цвета волос, одновременно может служить способом удаления поврежденных клеток, которые при других обстоятельствах способны стать источником опухоли.