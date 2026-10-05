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Свинина в сливовом соусе: горячее блюдо с ярким кисло-сладким вкусом 0 25

Люблю!
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Свинина в сливовом соусе

ChatGPT

Нежная свинина со свежими сливами и насыщенным кисло-сладким соусом готовится просто и не требует долгого маринования или запекания. Мясо получается мягким и ароматным, а подать его можно практически с любым гарниром.

Мясо, тушенное в сливовом соусе

Ингредиенты: свинина — 500 г; свежие сливы — 300 г; репчатый лук — 1 шт.; чеснок — 3 зубчика; вода — 100 мл; соевый соус — 2 ст. л.; лимонный сок — 1 ст. л.; мед — 1 ч. л.; растительное масло — 2 ст. л.; черный молотый перец — по вкусу; соль — по вкусу.

Как приготовить: Мясо помойте и нарежьте небольшими полосками. Лук и чеснок очистите и нарежьте произвольными кусочками. Сливы помойте, удалите косточки и разделите на две части. В чашу блендера выложите сливы, лук и чеснок и измельчите до однородной массы. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до легкой золотистой корочки. Добавьте сливовое пюре, соевый соус, воду, мед и черный молотый перец, влейте лимонный сок, посолите и перемешайте. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 40–50 минут до мягкости мяса.

В результате получается мягкая свинина в густом ароматном соусе, где сладость слив и меда сочетается с легкой кислинкой лимона и солоноватой ноткой соевого соуса.

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#кулинария #вкусно #свинина #еда
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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