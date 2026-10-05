Совет положить намокший смартфон в миску с рисом знаком многим. Считается, что крупа вытянет влагу и тем самым спасет устройство. Однако этот популярный способ малоэффективен, а в некоторых случаях способен даже создать дополнительные проблемы.

Как пишет How-To Geek, современные смартфоны гораздо лучше защищены от воды, чем их предшественники, но даже высокая степень защиты не делает устройство полностью водонепроницаемым. Если телефон серьезно намок, важно как можно быстрее принять правильные меры.

Почему появился совет с рисом

Рекомендация сушить электронику в рисе получила широкое распространение еще до эпохи современных смартфонов. Одно из ранних упоминаний такого метода появилось в 2007 году в блоге Lifehacker.

Логика кажется понятной: сухой рис поглощает воду, следовательно, он должен вытянуть ее и из телефона.

Но способность крупы впитывать жидкость во время приготовления и способность удалить влагу из корпуса электронного устройства — совсем не одно и то же.

Рис работает гораздо хуже, чем принято считать

По данным источника, если оставить намокший смартфон просто в пустой емкости, результат может оказаться практически таким же, как при использовании риса.

Для сравнения приводится силикагель: он примерно в десять раз эффективнее риса при поглощении влаги. Силикагель способен вобрать количество воды, составляющее около 40% его собственного веса. Например, пакетик весом 5 граммов может поглотить примерно 2 грамма воды за 24–48 часов.

Рису для сопоставимого результата потребовалось бы значительно больше времени — вплоть до недели и более.

Рис может добавить новую проблему

Есть и другой недостаток. Когда зерна трутся друг о друга, образуется мелкая рисовая пыль.

Если поместить мокрый телефон в крупу, эти частицы способны попасть в зарядный разъем и другие отверстия. Смешавшись с влагой, пыль может превратиться в липкую массу, удалить которую будет непросто.

Даже если загрязнение не проникнет внутрь корпуса, засоренного зарядного разъема уже достаточно, чтобы создать дополнительные неприятности.

Что делать, если смартфон намок

Сразу выключите телефон, если он не отключился самостоятельно. Снимите чехол и удалите как можно больше воды с поверхности устройства. Аккуратно вытрите смартфон полотенцем, уделив внимание краям корпуса и области вокруг разъемов. Удалите воду из разъемов — осторожно встряхните устройство или продуйте отверстия. Оставьте телефон сохнуть на достаточное время и не пытайтесь сразу включать его. Положите смартфон рядом с вентилятором — движение воздуха поможет ускорить испарение влаги. Не кладите телефон в рис: он плохо вытягивает влагу, а рисовая пыль может попасть в зарядный разъем. При серьезном намокании или признаках повреждения обратитесь в сервис — домашняя сушка не гарантирует восстановления устройства.

Когда домашняя сушка уже не поможет

Если вода успела вызвать серьезные повреждения, ни рис, ни силикагель, ни продолжительная сушка не гарантируют восстановления устройства. В таком случае потребуется профессиональная диагностика.

Поэтому главное правило после «купания» смартфона — не закапывать его в рис, а выключить, удалить доступную влагу и дать устройству нормально просохнуть. А при признаках серьезного повреждения лучше обратиться в сервис.