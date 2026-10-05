С окончанием лета дела на дачном участке продолжаются. Если огород не подготовить к зиме, в следующем году можно не рассчитывать на хороший урожай и пышный сад. "1000 секретов" делится, что нужно сделать на даче осенью.

Малина плюс опилки

При закладке малинника можно попробовать новый метод: выращивать малину на гряде из опилок.

Начните с того, что соберите на участке и вокруг него мелкие и средние ветки и пропустите их через измельчитель. Получившиеся опилки засыпьте в траншею глубиной в штык лопаты и прикройте землей. Гряду хорошо полейте водой, чтобы утрамбовать.

Примерно через полгода, когда опилки начнут перегнивать, посадите на гряде малину. Кустики высаживайте на расстоянии 60–70 см, засыпайте смесью земли и перегноя, обрезайте в 20–25 см от грунта и обильно поливайте. Рядом с посадками разложите прелый навоз, гряду замульчируйте срубленными сорняками и оставшимися опилками.

Поливы следует делать несколько реже, чем обычно, так как опилки внутри гряды долго удерживают влагу.

Эксперимент может оказаться удачным: малина хорошо приживается, устойчива к болезням и дает хороший урожай. Почти все ягодки вырастают крупными и сладкими.

А что еще нужно садоводу?

Любимица брокколи

У родственников мужа я попробовала салаты и рагу с брокколи. Мне очень понравилась эта капуста, и я решила ее выращивать.

Грядки под брокколи нужно готовить осенью. Перед перекопкой внесите на 1 кв. м 5 кг навоза, 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли. Азотные удобрения вносите весной (20 г на 1 кв. м).

Я не гонюсь за ранними урожаями, поэтому выращиваю капусту из семян. На 1 кв. м высеваю около 0,5 г по схеме 50x60 см. Заделываю их на глубину 1–2 см.

Брокколи очень любит поливы. За раз нужно выливать под растение столько воды, чтобы грунт промок на 40–45 см. Воду предварительно ставьте на солнце, чтобы она прогрелась.

Эта культура отзывчива на подкормки. Первую нужно сделать в период формирования розетки, вторую - когда начинают образовываться головки. Подкормите растения коровяком, разведенным водой в пропорции 1:45. Раствор настаивайте 4–5 дней.

Сбор урожая начинается, когда головки дорастают до 10 см в диаметре. Через некоторое время на боковых побегах появляются еще головки. Они тоже идут в пищу.

Лилии сажаю в зиму

Несколько лет назад в середине осени я посадила на даче луковицы кустовых лилий.

Эти растения стали моими любимцами: они необычайно красиво цветут.

Лилии высаживала на притененном участке, который мало подходит для огородных культур. Почву удобряла песком и старым навозом. Ямки для луковиц делала глубиной всего 2–3 см на расстоянии 10–15 см одна от другой. Луковицы клала острым кончиком вверх. Посадки постоянно увлажняла, рыхлила грунт, чтобы к луковицам поступал воздух и они не загнили. Перед наступлением холодов прикрыла лилии сухой листвой, а поверх нее - плотной пленкой.

Весной продолжала делать поливы и рыхления. Воду старалась лить прямо под появившиеся ростки. Если влага попадает на стебли или листья, на них могут появиться солнечные ожоги. Подкармливала лилии разведенной в воде древесной золой и перепревшим конским навозом. Растения с тонкими стеблями подвязывала к колышкам.

Осенняя посадка луковиц оказалась удачной: почти все они прижились.

Нарядная клумба до морозов

Чтобы клумба оставалась нарядной до конца октября -- начала ноября, выбирайте для нее на участке солнечное место.

Землю с осени щедро удобрите компостом.

На заднем плане сажайте высокие растения (георгины, золотарник, физостегию). Чтобы они не полегли во время дождей, предусмотрите подпорки. В центральной части можно высадить среднерослые цветы: вербену, сальвию, хризантемы, гелениум, лилейники, астры, аконит, скабиозу. А впереди я обычно сажаю низкорослые бегонии, бархатцы, лобелию, шалфей, ветреницу, очиток. Между рядами размещаю посадки петуний.

Если за клумбой хорошо ухаживать (своевременно удалять засохшие головки, сорняки, обрабатывать растения от вредных насекомых и болезней), то цветение будет обильным и непрерывным до самых заморозков. Но и их я умудряюсь первое время обманывать, накрывая клумбу в холодные ночи нетканым материалом.

Чтоб томаты не потрескались

Весь сезон, бывает, тщательно ухаживаешь за томатами, но начинаешь собирать урожай - и красавчики вдруг трескаются.

Чтобы это предотвратить, старайтесь организовать проветривание: ведь трещины появляются от перепада температур и неровного полива. Его за пару недель перед сбором плодов нужно уменьшить, а потом и на протяжении недели и вовсе прекратить поливать.

Секрет сочной моркови

Способ выращивания качественной и вкусной моркови основан на собственном опыте. Скажем, морковь посажена на грядку, вовремя прорежена, регулярно поливается, ботва здоровая, а вот корнеплоды - всего лишь с палец толщиной. Что еще нужно? Я приноровилась делать морковке прическу: по 2-3 раза за лето провожу обрезку верхушек ботвы. Беру ножницы и в нежаркую погоду под вечер состригаю по 2 см верхушек.

И каждый год получаю большой урожай сочной моркови!

Время безвременника

В конце лета я обычно берусь за размножение безвременника.

Делать это нужно, когда растения полностью избавятся от листьев.

Размножаю безвременник делением крупных корневищ. Отделенные фрагменты сразу же высаживаю во взрыхленную и удобренную песком землю на солнечных участках. Чем больше фрагмент, тем глубже его закапываю (в среднем на 10–14 см). Посаженное растение зацветет только через 4 года.

Важно: работаю с безвременником в резиновых перчатках, чтобы не получить ожог от содержащихся в нем ядовитых веществ.

Растение на одном месте держу 8–10 лет. Уход за ним сводится к редким прополкам и поливам. Ряды безвременника, который у меня растет вдоль тропинок, обычно разбавляю какими-либо другими посадками. Если этого не делать, летом, когда его зелень отомрет, тропинки потеряют благоустроенный вид.

"1000 секретов".